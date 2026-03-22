أخبار|إيران

إيران تطالب بتعويضات عن الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لمنشآتها النووية

ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 30: Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi gives a statement at the Ritz Hotel as he meets Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan, on January 30, 2026 in Istanbul, Turkey. Protests that began in Tehran on December 28 over worsening economic conditions escalated into one of the deadliest anti-government uprisings in the history of the Islamic Republic of Iran. Iranian authorities say at least 3,117 people were killed, while human rights groups estimate the toll could reach 6,000 or more and warn it may rise once internet blackouts are lifted. U.S. President Donald Trump has sent an armada of U.S. warships toward Iran and warned Tehran that time was running out to negotiate a deal on its nuclear program. This week, The European Union agreed to list Iran's paramilitary Revolutionary Guard as a terrorist organization. (Photo by Burak Kara/Getty Images)
عراقجي يعتبر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية السلمية لبلاده جريمة حرب (غيتي)
Published On 22/3/2026

حفظ

أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمم المتحدة بأن الهجمات على المنشآت النووية في مفاعل نطنز وقرب محطة بوشهر انتهاك للقوانين الدولية، معتبرا أن استهداف المواقع النووية السلمية "جريمة حرب وعدوان على السلم الدولي"، مطالبا الولايات المتحدة وإسرائيل بدفع تعويضات لبلاده.

وفي رسالة إلى المنظمة الأممية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، قال عراقجي إن "على أمريكا وإسرائيل تعويض أضرار هجماتهما على المنشآت النووية"، محذرا من أن استهداف هذه المنشآت النووية "قد يؤدي إلى انتشار واسع للمواد المشعة وتداعيات خطيرة على السكان والبيئة".

وطالب عراقجي مجلس الأمن الدولي بضمان إدراج إسرائيل في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، داعيا إلى إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

المصدر: وكالات

إعلان