إيران تطالب بتعويضات عن الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لمنشآتها النووية

أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمم المتحدة بأن الهجمات على المنشآت النووية في مفاعل نطنز وقرب محطة بوشهر انتهاك للقوانين الدولية، معتبرا أن استهداف المواقع النووية السلمية "جريمة حرب وعدوان على السلم الدولي"، مطالبا الولايات المتحدة وإسرائيل بدفع تعويضات لبلاده.

وفي رسالة إلى المنظمة الأممية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، قال عراقجي إن "على أمريكا وإسرائيل تعويض أضرار هجماتهما على المنشآت النووية"، محذرا من أن استهداف هذه المنشآت النووية "قد يؤدي إلى انتشار واسع للمواد المشعة وتداعيات خطيرة على السكان والبيئة".

وطالب عراقجي مجلس الأمن الدولي بضمان إدراج إسرائيل في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، داعيا إلى إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.