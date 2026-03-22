ترمب يمهل إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز ويهدد بتدمير محطات الطاقة

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الأحد، بقصف وتدمير البنية التحتية للطاقة في إيران، ما لم يتم فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية في غضون 48 ساعة.

وجاء هذا التهديد الصريح عبر منصة "تروث سوشال"، حيث وضع ترمب مهلة زمنية محددة للسلطات الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لضرب مختلف محطات الطاقة الإيرانية، بدءا من المنشآت الكبرى، في حال استمرار التهديدات للممر المائي الحيوي.

وكتب ترامب في تغريدته "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها".

ويضع هذا الإنذار النهائي المنطقة أمام مرحلة جديدة من التصعيد، حيث يربط الرئيس الأمريكي بشكل مباشر بين حرية حركة السفن في المضيق وبين بقاء المنشآت النفطية والكهربائية الإيرانية قائمة.

في المقابل، قال مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إن طهران سترد على أي هجوم ضد بنيتها التحتية للطاقة باستهداف بنى الطاقة والتكنولوجيا التابعة لأمريكا وإسرائيل.

"ليلة عصيبة"

وشهدت الساعات الأخيرة تضاربا في توصيف المشهد العسكري في المنطقة، فبينما أعلن الرئيس ترمب القضاء على القيادة والقوات البحرية والجوية الإيرانية قبل الجدول الزمني المحدد. شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل تعيش لحظات حرجة ومصيرية، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية على كافة الجبهات رغم صعوبة الموقف الميداني.

وفي سياق التصعيد الميداني، تطابقت تحركات الجيش الإسرائيلي مع تحذيرات نتنياهو، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان صادَق على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في "كل جبهات القتال الليلة".

وتعكس هذه التصريحات الفجوة في التقديرات بين "نشوة الحسم" الأمريكية و"الاستنفار" الإسرائيلي، وفقا محللين.

"إيران بلا دفاع"

ترمب وعبر حسابه على منصة تروث سوشيال قال الليلة أيضا إن "الولايات المتحدة محت إيران من على الخارطة"، مضيفا أن طهران لم تعد تمتلك أي دفاع على الإطلاق.

وقال "هم يريدون عقد صفقة أنا لا أريد! نحن نتقدم بأسابيع عن الجدول الزمني. تماما مثل تغطيتهم الانتخابية عديمة الكفاءة عني".

وفي سياق هجومه على التغطية الإعلامية، شن ترمب هجوما لاذعا على صحيفة "نيويورك تايمز"، واصفا مراسلها ديفيد سانجر بـ"الضعيف" إثر تشكيك الأخير في تحقيق الأهداف العسكرية.

وجدد ترمب هجومه المعتاد على الصحيفة ووصفها بـ"الفاشلة"، مؤكدا أنها "دائما ما تخطئ" في تقديراتها، تماما كما فعلت في تغطيتها للانتخابات.

وتأتي هذه التصريحات في إطار التصعيد الميداني الكبير الذي تشهده المنطقة، إذ هاجمت إيران منطقتي ديمونة وعراد جنوبي إسرائيل بعد ساعات من إعلان هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن واشنطن وتل أبيب نفذتا هجوما على منشأة نطنز النووية.