ترمب يعتبر الحزب الديمقراطي "أكبر عدو" لأمريكا بعد إيران

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأحد، أن الحزب الديمقراطي أصبح "أكبر عدو" لأمريكا بعد "هزيمة إيران".

وقال الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري في تدوينة عبر حسابه على منصته تروث سوشيال: "مع موت إيران أصبح أكبر عدو لأمريكا هو الحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي غير الكفؤ".

ويأتي تصريح ترمب، بينما تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي الحرب على إيران.

وفجر الأحد، هدد ترمب بضرب منشآت الطاقة لدى إيران ما لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة، فيما توعدت طهران بالرد باستهداف "جميع البنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات" لدى الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومنذ 28 فبراير/شباط، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، تسبب في مقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.