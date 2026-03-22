بعثات دبلوماسية غربية في القدس ورام الله تدين "إرهاب المستوطنين"

أدانت بعثات دبلوماسية غربية في القدس ورام الله، السبت، تصاعد "إرهاب المستوطنين" والانتهاكات الممارسة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وحمّلت البعثات في بيان مشترك، إسرائيل المسؤولية القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، معربة عن ذعرها بشكل خاص إزاء عمليات قتل الفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية.

وأكد البيان ضرورة "أن ينتهي هذا العنف الذي تمارسه مليشيات المستوطنين، والذي يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي وخلق بيئة قسرية، وإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم".

ودعت البعثات الدبلوماسية السلطات الإسرائيلية إلى منع ومقاضاة العنف المميت والمداهمات والهجمات، مشددة على أن إسرائيل ملزمة بحماية المجتمعات الفلسطينية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

ونفذ المستوطنون 511 اعتداء بالضفة الغربية خلال فبراير/شباط الماضي، بينما قُتل 7 فلسطينيين برصاص مستوطنين منذ نهاية الشهر نفسه، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي استمرت عامين، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة إجمالا، عن مقتل 1133 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال نحو 22 ألفا.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تُركز اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي يعدها المجتمع الدولي أراضي محتلة.