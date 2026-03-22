بابا الفاتيكان: حرب الشرق الأوسط عار على البشرية

قال بابا الفاتيكان ليو الـ14، اليوم الأحد، إن الموت والدمار الناجمين عن الحرب في الشرق الأوسط "عار بالنسبة للعائلة البشرية كلها وصرخة إلى الله"، مجددا دعوته لوقف إطلاق النار بشكل فوري.

ومع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ‌إيران أسبوعها الرابع، قال أول بابا أمريكي إنه يواصل متابعة الوضع في الشرق الأوسط وباقي المناطق التي يمزقها العنف والحرب "بانزعاج".

وقال ليو خلال "صلاة التبشير الملائكي" اليوم في ساحة القديس بطرس: "لا يمكننا البقاء صامتين أمام معاناة هذه الأعداد الكبيرة من الأشخاص وضحايا النزاعات الأبرياء، فما يجرحهم يجرحنا نحن أيضا".

وجدد البابا "بقوة النداء إلى المثابرة في الصلاة كي تتوقف الأعمال العدائية وكي ‌تفتح أخيرا مسيّرات سلام تقوم على الحوار الصادق، واحترام كرامة ‌كل ‌شخص بشري".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.