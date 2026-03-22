انفجار قرب سفينة تجارية قبالة سواحل الشارقة

FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo
تزايدت عمليات استهداف سفن في الممرات الملاحية بالمنطقة منذ أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجومهما على إيران (رويترز)
Published On 22/3/2026

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر الأحد، بانفجار "مقذوف مجهول" بالقرب من ناقلة بضائع قبالة سواحل إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من مضيق هرمز الإستراتيجي.

وأوضحت الهيئة البريطانية في بيان لها، أن الانفجار وقع على بعد 15 ميلا بحريا (نحو 28 كيلومترا) شمال مدينة الشارقة، مؤكدة أن جميع أفراد طاقم السفينة بأمان ولم يصابوا بأي جروح جراء الحادثة، مشيرة إلى أن السلطات المختصة بدأت تحقيقا في ملابسات الهجوم.

تصعيد وتهديدات

تأتي هذه الحادثة في ظل توترات إقليمية متصاعدة وتداعيات المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي.

ومنح الرئيس الأميركي دونالد ترمب طهران مهلة 48 ساعة لضمان فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مهددا باستهداف محطات الطاقة الإيرانية في حال استمرار إغلاقه، وقد ردّ المقر المركزي لخاتم الأنبياء بالقول: "سنرد على أي هجوم ضد بنيتنا التحتية للطاقة باستهداف بنى الطاقة والتكنولوجيا لأمريكا وإسرائيل".

ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الهجمات على خطوط الملاحة الدولية التي وقعت مؤخرا في المنطقة، إذ سجلت الأيام الماضية إصابة سفينة تجارية قبالة مدينة راس لفان القطرية، وأخرى قرب ميناء خورفكان الإماراتي.

المصدر: وكالات

