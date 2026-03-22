الصحة العالمية: 64 قتيلا في هجوم على مستشفى بدارفور

أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، مقتل 64 شخصا على الأقل بينهم 13 طفلا، إضافة إلى كوادر طبية ومرضى، وإصابة العشرات، جراء هجوم استهدف مستشفى في ولاية شرق دارفور غربي السودان.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور على منصة "إكس"، إن المنظمة تحققت من "هجوم جديد على مرافق الرعاية الصحية"، موضحا أن الهجوم استهدف مستشفى الضعين التعليمي في عاصمة الولاية، ما أسفر عن سقوط الضحايا، بينهم ممرضتان وطبيب.

وندّد غيبريسوس بـ"سفك الدماء" و"المعاناة"، داعيا إلى "نزع فتيل النزاع في السودان، وضمان حماية المدنيين والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، استُخدمت "أسلحة ثقيلة" في الهجوم الذي استهدف المستشفى، ما أدى إلى توقفه عن العمل وانقطاع ‌الخدمات الطبية الأساسية في المدينة.

وكان نظام ترصّد الهجمات على المرافق الصحية في السودان التابع لمنظمة الصحة العالمية قد أكد وقوع الحادثة الجمعة، دون تحديد الموقع حينها، مشيرا إلى هجوم "عنيف بأسلحة ثقيلة" ألحق أضرارا بمرفق صحي وإمداداته ومخازنه.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، توثق منظمة الصحة العالمية هذه الهجمات وتتحقق منها، لكنها لا توجه اتهامات لأي طرف، لكونها ليست جهة تحقيق.

من جهته، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان عن "استيائه الشديد" من الهجوم، الذي أُفيد بأنه أسفر عن مقتل العشرات.

في المقابل، أفادت مجموعة "محامو الطوارئ" السودانية بأن الضربة التي استهدفت مستشفى الضعين التعليمي نُفذت "بواسطة طائرات مسيرة".

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا بين الجيش و"الدعم السريع"، أسفرت عن عشرات آلاف القتلى ونزوح نحو 13 مليون شخص، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.