الدفاع القطرية: سقوط طائرة مروحية بسبب عطل فني والبحث جار عن طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، صباح اليوم الأحد، تعرض طائرة مروحية قطرية لعطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن الطاقم والركاب لا تزال جارية.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية القطرية إن فرقها المتخصصة باشرت عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية، إثر حادث سقوط الطائرة.

وأوضحت الوزارة أن المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ يشملون فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إلى جانب مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا).