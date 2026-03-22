هجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية تستهدف السعودية والإمارات

FILE PHOTO: Smoke billows from Saudi Aramco's Ras Tanura oil refinery after a reported Iranian drone strike, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Ras Tanura, Saudi Arabia, March 2, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo
غارة جوية إيرانية سابقه بطائرة مسيرة على مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز-أرشيف)
Published On 22/3/2026

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الأحد، عن نجاح قوات الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ باليستي كان يستهدف أراضي المملكة.

وأكدت الوزارة أنها رصدت 3 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه العاصمة الرياض حيث تم اعتراض أحدها فيما سقط الصاروخان الآخران في مناطق غير مأهولة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

السعودية

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اعتراض 10 مسيّرات وتدميرها في سماء المنطقة الشرقية.

كما أعلنت الوزارة، فجر السبت، اعتراض 5 مسّيرات وتدميرها في المنطقة الشرقية.

وردا على الهجمات المتكررة، طلبت السعودية، السبت، من أعضاء في البعثة الإيرانية مغادرة البلاد، مؤكدة أن المملكة لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها.

 

Smoke rising from an area near the Dubai International Airport is seen through the windshield of a vehicle, after a drone attack hit a fuel tank, according to Dubai authorities, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Dubai, United Arab Emirates, March 16, 2026, REUTERS/Stringer REFILE - CORRECTING FROM "SMOKE RISING FROM THE DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT" TO "SMOKE RISING FROM AN AREA NEAR THE DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT".
أعمدة الدخان تتصاعد في محيط مطار دبي الدولي عقب هجوم سابق بطائرة مسيرة (رويترز- أرشيف)

الإمارات

وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية، بأن دفاعاتها الجوية تعاملت، السبت، مع 3 صواريخ و8 طائرات مسيّرة.

وبلغة الأرقام، تعرّضت البلاد إلى 341 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا جوالا، و1748 طائرة مسيّرة، في هجمات نفذتها إيران منذ بدء "الاعتداءات" على الإمارات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الهجمات أدت إلى مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة، و6 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 160 شخصا تتراوح إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة والبليغة، من جنسيات عربية وأجنبية.

وتتواصل الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة بشكل يومي، تشمل أهدافا تقول إيران إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول مجلس التعاون الست والعراق والأردن، لكنّ بعضها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية، مما دفع الدول العربية المستهدَفة إلى إدانة هذه الاعتداءات والمطالبة بوقفها فورا.

و تشن طهران من جهتها هجمات بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة المئات، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا.

المصدر: الجزيرة + وكالات

