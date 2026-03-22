الجيش الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة إف- 15 جنوبي البلاد

طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تابعة لسلاح الجو الأمريكي (غيتي إيميجز)
Published On 22/3/2026
آخر تحديث: 14:48 (توقيت مكة)

قال الجيش الإيراني، اليوم الأحد، إنه أسقط مقاتلة من طراز إف- 15 في جنوب البلاد، باستخدام أنظمة الدفاع الجوي، مما أدى إلى تحطمها قرب جزيرة هرمز في الخليج العربي.

ونقل التلفزيون الإيراني، استنادا إلى بيان صادر عن مقر الدفاع الجوي المشترك، أن "طائرة مقاتلة من طراز إف- 15 تابعة للعدو تم استهدافها قبل ساعات في جنوب البلاد".

وأفاد البيان بأن الطائرة "أُسقطت بواسطة قوات الدفاع الجوي للجيش بصواريخ أرض-جو، وتحطمت قرب جزيرة هرمز في الخليج العربي، وقد بدأ تحقيق في مصيرها".

ونشرت وكالة تسنيم فيديو مرفق بمنشورها على حسابها في منصة "إكس".

في المقابل، لم تُعلّق الولايات المتحدة أو إسرائيل على أنباء إسقاط الطائرة.

وكانت إيران قد أعلنت في 19 مارس/آذار الجاري، أنها أسقطت مقاتلة إف- 35 أمريكية، وقالت أمس إنها أسقطت مقاتلة إف- 16 إسرائيلية أيضا.

في المقابل، قال الجيش الأمريكي إن مقاتلة إف- 35 هبطت اضطراريا في قاعدة عسكرية بإحدى دول المنطقة، كما أعلنت إسرائيل أمس أن مقاتلة إف-16 استُهدفت في إيران لكنها لم تُصب بأذى.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

المصدر: وكالات

