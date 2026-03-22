البحرين والسعودية والإمارات تعلن اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية

أعلنت السلطات العسكرية في كل من البحرين والسعودية والإمارات، اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير سلسلة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة القادمة من إيران.

البحرين

في بيان صادر عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، كشفت المنامة عن حصيلة العمليات الدفاعية منذ بدء الهجمات الإيرانية في 28 فبراير/شباط الماضي، مؤكدة تدمير 145 صاروخا و246 طائرة مسيّرة استهدفت المملكة.

وشددت القيادة العامة على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، داعية المواطنين إلى التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المواقع المتضررة وعدم تداول الإشاعات أو تصوير الحطام.

السعودية

أفادت وزارة الدفاع السعودية بأن منظوماتها الدفاعية اعترضت ودمرت 9 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية، كما رصدت إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، حيث تم اعتراض أحدها بينما سقط الآخران في منطقة غير مأهولة، بالتزامن مع إطلاق إنذار مبكر في محافظة الخرج للتحذير من الخطر.

الإمارات

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإماراتية تصدي مقاتلاتها ومنظوماتها الدفاعية لاعتداءات صاروخية وجوالة وطائرات مسيرة قادمة من إيران، موضحة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات الاعتراض الناجحة لتلك الأهداف.

وأعلنت الوزارة أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ باليستية و25 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وتأتي هذه التطورات في سياق التصعيد العسكري المتواصل منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، إثر الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، والتي أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وبينما تواصل طهران ردها بإطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل، تستهدف أيضا ما تصفها بمواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، وهو ما أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين وأضرار مادية، قُوبلت بإدانات واسعة ومطالب بوقف هذه الهجمات فورا.