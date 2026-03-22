العراق.. ثلاث ضربات على مواقع للحشد الشعبي

تعرضت مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر (جرف النصر) وسط العراق لثلاث ضربات، مساء اليوم الأحد، لكنها لم تسفر عن أي إصابات، بحسب السلطات المحلية.

وأوردت خلية الأزمة الإعلامية في محافظة بابل بوسط العراق في بيان مقتضب أن "قطعات الحشد الشعبي في جرف النصر تعرضت لاعتداء من قِبل طائرات مسيّرة وطيران حربي، حيث تم تنفيذ 3 ضربات في أماكن مختلفة"، لكنها أكدت عدم تسجيل أي إصابات في صفوف منتسبي الحشد الشعبي، إذ كانت المقار خالية من الأفراد.

وتُعَد هيئة الحشد الشعبي مظلة أمنية وعسكرية عراقية رسمية، أُسِّست في عام 2014 استجابة لفتوى أصدرها المرجع الديني علي السيستاني لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية حينئذ، قبل دمجها ضمن الجيش بقرار رسمي عام 2016.

وتأتي الهجمات عقب تعرُّض مركز الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية والواقع في مجمع مطار بغداد الدولي لهجمات ليلة السبت إلى الأحد، حسب ما أكد مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية.

وأفاد مسؤول أمني رفيع تحدَّث لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "عمليات إخلاء المركز جارية من أجل إجلاء الطاقم إلى خارج البلد".

ولدى سؤاله، يوم الجمعة، عن احتمال إجلاء طواقم السفارة والقنصلية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "بعثة الولايات المتحدة في العراق تواصل عملها على الرغم من إصدار أمر بالمغادرة، وذلك من أجل مساعدة المواطنين الأمريكيين في العراق ودعم أولويات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية".

وأضاف "يواصل فريقنا في العراق مراجعة جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز سلامة موظفي الحكومة الأمريكية ومنشآتها".

وكانت كتائب حزب الله العراق قد تعهدت، فجر الخميس، بوقف استهداف سفارة واشنطن "مدة 5 أيام" بموجب شروط هي "كف يد الكيان الصهيوني عن تهجير وقصف الضاحية الجنوبية في بيروت، والالتزام بعدم قصف المناطق السكنية في بغداد والمحافظات، وسحب عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) من محطاتهم وإيقافهم داخل السفارة".

وأكدت أنه "في حال عدم التزام العدو سيكون الرد مباشرا وبشكل مركّز، مع رفع وتيرة الضربات بعد انتهاء المدة"، لكنْ منذ ذلك الإعلان، لم يُرصَد أي هجوم على السفارة الأمريكية.

وتتبنى فصائل عراقية موالية لإيران تُعرف باسم "المقاومة الإسلامية في العراق" بوتيرة يومية هجمات بمسيّرات وصواريخ على قواعد أمريكية في العراق والمنطقة.

في المقابل، أقرت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، للمرة الأولى بأن مروحيات قتالية نفذت غارات ضد فصائل موالية لطهران، في سياق الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي.