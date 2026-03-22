إيران تطلق تحذيرا جديدا بشأن مضيق هرمز وتلوّح بـ"مفاجآت"

قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني العسكري إن إيران ستغلق مضيق هرمز بشكل كامل إذا نفّذت الولايات المتحدة التهديدات التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب باستهداف محطات الطاقة الإيرانية.

وقال المقر العسكري التابع للحرس الثوري الإيراني، في بيان، اليوم الأحد، إن "حركة المرور غير المضرة في مضيق هرمز تتم وفق ضوابط خاصة تضمن أمننا ومصالحنا". وأضاف أنه "في حال تنفيذ تهديدات أمريكا بشأن محطات الطاقة سيتم إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل ولن يُعاد فتحه حتى تتم إعادة بناء محطاتنا المدمرة".

كما أوضح المقر العسكري أنه "إذا هُوجمت محطاتنا فسنستهدف جميع محطات الكهرباء والبنى التحتية للطاقة وتقنية المعلومات للكيان الصهيوني"، وتوعّد أيضا بتدمير "شركات مماثلة في المنطقة تمتلك جهات أمريكية حصصا فيها".

جاء ذلك بعد ساعات من تهديد ترمب بقصف وتدمير البنية التحتية للطاقة في إيران، ما لم يتم فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية في غضون 48 ساعة.

من الدفاع إلى الهجوم

من جانبه، صرّح قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله بأن إيران حوّلت عقيدة قواتها المسلحة من الدفاع إلى الهجوم، وأنها ستستخدم أنظمة أسلحة أحدث وأكثر تطورا لمواجهة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وقال عبد الله: "لقد تحوّلت عقيدة القوات المسلحة من الدفاع إلى الهجوم، وعدّلت تكتيكاتها الحربية وفقا لذلك، وأدرك الأعداء المذنبون بالفعل جوانب معينة من قدرات إيران في ساحة المعركة، وسيستمر هذا التطور، وسنخلق مفاجآت جديدة في ساحة المعركة، وسنربك حسابات العدو بأسلحة أحدث وأكثر تطورا".

كما رد القائد الإيراني بشكل غير مباشر على مزاعم الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهم دمروا منشآت إنتاج الأسلحة الإيرانية. وقال: "العلماء الشباب يواصلون إنتاج معدات وأسلحة متطورة من شأنها أن تربك حسابات العدو تماما".

إعلان

وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، منذ 28 فبراير/شباط الماضي، تسببت بمقتل المئات من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشنّ إيران هجمات على ما تقول إنها مصالح أمريكية بدول عربية، لكنّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.