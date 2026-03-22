إصابات واعتقالات بالضفة جراء اعتداءات المستوطنين وحملات جيش الاحتلال

أُصيب 7 فلسطينيين في سلسلة هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون على 13 موقعا بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع حملة اقتحامات نفّذها جيش الاحتلال، أسفرت عن اعتقال 7 مواطنين والاعتداء على أحد المسنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عددا من المستوطنين هاجموا قرية جالود جنوبي نابلس، واعتدوا على مواطنين بالضرب، وقاموا بإضرام النيران في مقر مجلس القرية، وإحراق 4 مركبات.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات باعتداء بالضرب على يد مستوطنين، إحداها لشاب أُصيب بجرح عميق في الرأس.

كما أُصيب 3 فلسطينيين آخرين برضوض في بلدة بروقين بمحافظة سلفيت، إثر رشق مستوطنين مركبتهم بالحجارة، بعد ساعات من هجوم مماثل على قرية الفندقومية جنوب مدينة جنين، حيث أحرق المستوطنون منازل ومركبات فلسطينية.

كما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية تأكيدها إصابة فلسطيني برضوض في بلدة سيلة الظهر جنوب غرب جنين، عقب اعتداء مستوطنين عليه ضربا أثناء محاولتهم حرق منزله، قبل أن يتصدى لهم السكان ويجبرونهم على مغادرة المكان.

وأشارت إلى اقتحام مستوطنين آخرين تجمّع أمريحة جنوب غرب جنين، وأطراف بلدة جبع جنوب المدينة، إضافة لهجمات استهدفت فلسطينيين في تجمع عين الحلوة ومركبات قرب مستوطنة "قدوميم"، وأخرى على منزلين في بلدتي سعير وحلحول شمال الخليل، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

ومؤخرا تصاعدت هجمات واعتداءات المستوطنين الذين نفذوا خلال شهر فبراير/شباط الماضي 511 اعتداء بالضفة الغربية، قُتل خلالها 7 فلسطينيين برصاص المستوطنين، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية.

اعتقال 7 فلسطينيين

بالتزامن مع ذلك شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام لمنازل في مناطق متفرقة من الضفة، تخللها اعتقال 7 فلسطينيين واعتداء على مسنّ ضربا.

إعلان

وذكر مكتب "إعلام الأسرى" الفلسطيني، في بيان، أن الاحتلال اعتقل 4 فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها في بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة.

وبيّن أن القوات الإسرائيلية اعتقلت يافعين (16 عاما) واعتدت بالضرب على مسن أمام عائلته، بعد اقتحام وتفتيش عدد من المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة، كما اعتقلت شابا بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه في قرية دير نظام، بحسب مصادر محلية للأناضول.

وجاءت هذه الاعتقالات مع إعلان جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك والشرطة الإسرائيلية عن اعتقال ما وصفها بخلية مكوّنة من 4 شبّان من مدينة أم الفحم، زاعما أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والأربعاء الماضي اعتقل الاحتلال ما لا يقل عن 15 سيدة من محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني، بينما يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9300 فلسطيني، وفق تقارير فلسطينية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وخلال حرب الإبادة على قطاع غرة، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد 1133 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700 آخرين، واعتقال نحو 22 ألفا.