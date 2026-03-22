الديوان الأميري: أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على شهداء حادث المروحية

سمو الأمير المفدى يؤدي صلاة الجنازة على شهداء الوطن إثر سقوط مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية للدولة خلال تأديتهم واجبهم الوطني، في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بالدوحة @ الديوان الأميري
صلاة الجنازة أقيمت في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة (الديوان الأميري)
Published On 22/3/2026

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أدى صلاة الجنازة على "شهداء الوطن إثر سقوط مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية للدولة خلال تأديتهم واجبهم الوطني"، وذلك عقب صلاة المغرب، اليوم الأحد، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة.

كما أدى صلاة الجنازة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، والشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأدى الصلاة أيضا رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، وعدد من الشيوخ والوزراء، وكذلك السفير التركي لدى دولة قطر مصطفى كوكصو وكبار الضباط ومنتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية، وجموع المواطنين والمقيمين.

كما شارك أمير دولة قطر في مراسم تشييع الجثامين مع أسر الشهداء، وقدم واجب العزاء لذويهم.

وقد أعلنت وزارة الدفاع القطرية استشهاد 7 أشخاص جراء سقوط الطائرة المروحية فجر اليوم الأحد في المياه الإقليمية للدولة، وهم النقيب طيار مبارك سالم دواي المري والنقيب طيار سعيد ناصر صميخ والرقيب فهد هادي غانم الخيارين والوكيل عريف محمد ماهر محمد، من منتسبي القوات المسلحة القطرية، كما استشهد الرائد سنان تاشتكين من القوات المشتركة القطرية التركية وسليمان جيمرا كهرامان وإسماعيل أناس جان من المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية.

أمير دولة قطر شارك في مراسم تشييع جثامين الشهداء (الديوان الأميري)
المصدر: الجزيرة

