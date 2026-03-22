ألمانيا تسحب دبلوماسييها من النيجر وسط تصاعد المخاوف الأمنية

قررت ألمانيا سحب طاقمها الدبلوماسي مؤقتا من النيجر، في خطوة تعكس تزايد القلق الأوروبي من تدهور الوضع الأمني في هذا البلد الواقع بغرب أفريقيا.

وقالت برلين إن مواطني الدول الغربية أصبحوا أهدافا رئيسية لعمليات خطف تنفذها جماعات مسلحة وتنظيمات إجرامية.

ويأتي القرار بعد أن أمرت الولايات المتحدة موظفي سفارتها بمغادرة النيجر في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب تصاعد الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمَي القاعدة والدولة الإسلامية. وتشير تقارير مراقبة إلى أن أنشطة هذه الجماعات توسعت خلال العام الأخير في المناطق الحدودية بين النيجر وبنين ونيجيريا، إذ ارتفعت وتيرة الهجمات بنسبة 80%، وزاد عدد القتلى ثلاثة أضعاف.

يُذكر أن النيجر تعيش منذ أكثر من عقد تحت وطأة عنف الجماعات المسلحة، وشهدت العاصمة نيامي الشهر الماضي هجوما داميا استهدف قاعدة جوية. ومنذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة عام 2023، يواجه صعوبات في احتواء التمرد المسلح، بعد أن قطع علاقاته مع فرنسا وعدد من القوى الغربية، واتجه نحو روسيا طلبا للدعم العسكري.

ويعكس هذا التحول في التحالفات مأزقا أمنيا وسياسيا متشابكا، إذ يجد المجلس العسكري نفسه أمام تحدي استعادة السيطرة على البلاد، في وقت تتزايد فيه عزلة النيجر عن شركائها التقليديين، وتتعاظم الأخطار على المدنيين والدبلوماسيين الأجانب على حد سواء.