واشنطن وتل أبيب تلوحان بالتصعيد "للحسم" وإيران تعلن "سماء إسرائيل بلا دفاع"

بجدول زمني لا يتجاوز الأسبوعين ونصفا، وبمخطط يهدف للسيطرة على ممر الطاقة العالمي في مضيق هرمز، تستعد الولايات المتحدة وإسرائيل لتوسيع الحرب في إيران بدءا من الأسبوع الوشيك.

ورغم تلميحات ترمب لتقليص الجهد العسكري في المنطقة، تؤكد المصادر الأمنية الإسرائيلية أن "خطة العمل" تتجه نحو ذروة التصعيد.

أما طهران فتراهن على كسر منظومات الردع في "ديمونة" لقلب الطاولة ميدانيا، إذ قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف "إذا لم يستطع الكيان الإسرائيلي اعتراض الصواريخ في منطقة "ديمونة" المحصنة للغاية، فهذا يعني من الناحية العملياتية الدخول في مرحلة جديدة من المعركة".

بناء على ذلك، قال قالیباف في تغريدة على حسابه في منصة إكس "إن وقت تنفيذ الخطط التالية والمصممة مسبقا قد حان"، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستكون " سماء إسرائيل بلا دفاع".

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية إسرائيلية تحذيرا من أن وتيرة إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل ستزداد بشكل ملحوظ بدءا من الأسبوع المقبل، في محاولة إيرانية لاستنزاف الجبهة الداخلية والضغط على الحكومة لتقصير مدة الحرب.

تصعيد أمريكي إسرائيلي

وبموازاة ذلك، تشير تقديرات جهات أمنية رفيعة في إسرائيل إلى أنه لن تكون هناك مشكلة في التنسيق مع الأمريكيين.

ويقول مسؤول إسرائيلي رفيع إنه "إذا لم يحدث أي شيء غير متوقع، فسنحتاج إلى ما لا يزيد عن أسبوعين أو أسبوعين ونصف لاستكمال خطة العمل، وعندها سنوقف النشاط ونترك الشعب الإيراني ليقول كلمته، أو أن الصدوع الداخلية التي تُرى بالفعل داخل النظام الإيراني ستفعل فعلها".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لتوسيع كبير للحرب في إيران ومن المتوقع أن يبدأ توسيع الحرب خلال الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من أجواء التصعيد هذه، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبيل فجر اليوم بنبرة مغايرة تماما، حيث كتب عبر منصته "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة باتت قريبة جدا من تحقيق كامل أهدافها في المواجهة مع إيران.

وأشار ترمب إلى أن هذا التقدم الميداني يفتح الباب أمام إمكانية تقليص الجهد العسكري الأمريكي في المنطقة، في تصريح بدا وكأنه تمهيد لإعلان "نصر إستراتيجي" أو تهدئة محتملة، رغم ضجيج طبول الحرب في الكواليس.

مع ذلك، تشير تقديرات مصادر إسرائيلية، أن الحرب ستستمر لأسابيع، وربما إلى ما بعد عيد الفصح.

وجاء الهجوم على منطقة ديمونة جنوبي إسرائيل بعد ساعات من إعلان هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن واشنطن وتل أبيب نفذتا هجوما على منشأة نطنز النووية.