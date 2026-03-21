طائرة مسيرة تقتل 19 شخصا في تشاد.. هل وصلتها نيران حرب السودان؟

OURE CASSONI, CHAD - FEBRUARY 24: Newly arrived Sudanese refugees prepare to ride back to their temporary shelter after receiving food aid at the Oure Cassoni refugee camp on February 24, 2026 in Oure Cassoni, Chad. In April 2023 civil war erupted between the Sudanese Armed Forces (SAF) and the armed militia group Rapid Support Forces (RSF). The ongoing conflict has so far displaced around 14 million people across the region, triggering a widespread humanitarian crisis, as neighboring countries like Chad struggle to absorb refugees, while coping with populations already suffering high poverty rates and food insecurity. Chad has become Africa's largest host of refugees per capita, hosting a total 1.4 million refugees - more than 900,000 of which fled the conflict in Sudan. The most recent wave of arrivals from Sudan follows the RSF's offensive to capture the north Darfur city of El Fasher, where 6,000 people were reportedly killed by the RSF in the space of three days in October. A recent UN report has accused the RSF of atrocities that amount to war crimes and possible crimes against humanity. As many as 400,000 people have reportedly been killed since the conflict began. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
تشهد الحدود التشادية موجات كبيرة من النزوح القادم من السودان هربا من الحرب (غيتي إيميجز)
Published On 21/3/2026

شهدت مدينة الطينة الحدودية بين السودان وتشاد هجوما بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ما بين 17 و19 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، أثناء تجمع عائلي في مأتم تزامن مع إفطار رمضان مساء أمس الأول الأربعاء. ومثلت الحادثة أول امتداد مباشر للحرب السودانية إلى الأراضي التشادية بهذا الحجم، وأثارت تحذيرات أممية من اتساع رقعة النزاع.

وأعلنت الحكومة التشادية والأمم المتحدة أن عدد القتلى بلغ 17 شخصا، بينما نقلت مصادر محلية لراديو فرنسا الدولي أن العدد وصل إلى 19 قتيلا، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وتقدّم السودان في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بشكوى ضد تشاد لدى الاتحاد الأفريقي، واتهمها بالتورط في نقل أسلحة وذخائر إلى "مليشيات متمردة"، في إشارة محتملة إلى قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات ضد الجيش السوداني.

المواقف الرسمية

وقد عقد الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي اجتماعا لمجلس الدفاع وأمر الجيش بالرد على أي هجوم جديد، كما أعلن إغلاق الحدود الشرقية مع السودان باستثناء مرور المساعدات الإنسانية واللاجئين، كما وضع الجيش في حالة إنذار قصوى مع تعزيز الانتشار على طول الحدود الممتدة لمسافة 1400 كيلومتر.

من جانبها، حذ رت الأمم المتحدة عبر المتحدث فرحان حق من أن استخدام الطائرات المسيرة يوسع ساحة المعركة ويضاعف الخسائر المدنية، داعية الأطراف السودانية إلى احترام القانون الدولي الإنساني والعودة إلى المفاوضات.

أما داخل السودان، فقد نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن الهجوم واتهمت الجيش السوداني، بينما اتهم الجيش الدعم السريع باستهداف المدنيين بشكل متكرر، في استمرار لتبادل الاتهامات بين الطرفين.

الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي أمر الجيش بالرد على أي هجوم جديد (الفرنسية)

السياق الإقليمي

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، بينهم نحو مليون لاجئ عبروا إلى تشاد. وبات معظم إقليم دارفور تحت سيطرة قوات الدعم السريع، التي استولت على مدينة الفاشر في أكتوبر/تشرين الأول 2025. كما تجعل طبيعة الحدود الصحراوية ضبطها أمرا بالغ الصعوبة، مما يزيد احتمالات تسلل المقاتلين وامتداد النزاع إلى دول الجوار.

تصميم خاص خريطة تشاد
هل تمتد الحرب السودانية إلى الحدود الشرقية لتشاد؟ (الجزيرة)

دلالات الضربة

يمثل استخدام الطائرات المسيرة تصعيدا خطيرا، ويعكس انتقال الحرب السودانية إلى مستوى إقليمي مع تهديد مباشر لاستقرار تشاد. ويثير الهجوم مخاوف من احتمال انخراط تشاد عسكريا داخل الأراضي السودانية، مما قد يفتح جبهة جديدة ويزيد تعقيد الأزمة.

كما يكشف الهجوم بطائرة مسيرة على مدينة الطينة هشاشة الحدود وعمق المخاطر على المدنيين، ويضع تشاد أمام تحد مزدوج: حماية أراضيها ومنع الانجرار إلى حرب إقليمية. وبينما تتبادل الأطراف السودانية الاتهامات، تدعو الأمم المتحدة إلى التهدئة والعودة للحوار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تتحول الحرب السودانية إلى نزاع إقليمي مفتوح.

المصدر: الجزيرة + وكالات

