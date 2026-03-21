قصف منشأة نطنز النووية واستهدافات تطال مناطق جديدة بإيران

قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن مجمع الشهيد أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرّض، صباح اليوم السبت، لهجوم أمريكي إسرائيلي جديد، في حين أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن الهجوم على نطنز نفذته واشنطن بقنابل خارقة للتحصينات.

وأوضحت الهيئة الإيرانية في بيان لها اليوم، أن الهجوم لم يسفر عن أي تسرب للمواد المشعة "بفضل التدابير الاحترازية والتخطيط المسبق".

وأضافت أن الفحوص الفنية التي أجراها مركز نظام السلامة النووية أظهرت عدم وجود مخاطر إشعاعية على السكان في المناطق المحيطة بالموقع.

ووصفت الهيئة الإيرانية الضربة بأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (إن بي تي)، مؤكدة أن استهداف منشأة نووية خاضعة للرقابة الدولية يمثل خرقا للالتزامات المتعلقة بالأمن والسلامة النوويين.

وفي بداية الشهر الجاري مارس/آذار، تعرضت منشأة نطنز لأضرار جراء هجوم أمريكي إسرائيلي. وكانت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت حينها عن تضرر مداخل المنشأة فقط، مؤكدة أن الهجمات لم تتسبب في أي تسربات أو مخاطر إشعاعية.

ويُعد مجمع نطنز أحد أهم مراكز تخصيب اليورانيوم في إيران، ويضم منشآت تحت الأرض صممت لتحصين الأنشطة النووية الحساسة.

وبدأت إيران في بنائه سرا، وكُشف عنه عام 2002، وهو مصمم لاستيعاب عشرات الآلاف من أجهزة الطرد المركزي (حوالي 50 ألف جهاز)، مما يجعله المحرك الأساسي لبرنامجها النووي.

وقد تعرض المفاعل منذ عام 2010 لسلسلة هجمات نُسبت إلى إسرائيل، شملت هجوما إلكترونيا وتفجيرات وتخريبا في أنظمة الكهرباء. وفي يونيو/حزيران 2025، أكدت إيران أن نطنز كان ضمن المواقع التي استُهدفت في هجوم جوي إسرائيلي.

استهدافات لأول مرة

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر السبت، بسماع دوي انفجارات في عدة مدن إيرانية، بينها يزد وسط البلاد، ودزفول في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، إضافة إلى بندر عباس بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل الجزيرة عمر هواش بتسجيل استهدافات غير مسبوقة خلال الساعات الماضية في شمال إيران، شملت قصف منطقة سكنية في مدينة رامسر بمحافظة مازندران، مما أسفر عن مقتل عائلة من 3 أفراد. كما أُفيد عن استهداف منطقة كياشهر في محافظة غيلان شمالي البلاد.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن محافظات الشمال شهدت اكتظاظا سكانيا كبيرا في الآونة الأخيرة، في ظل نزوح أعداد واسعة من سكان طهران، التي يقدَّر عدد سكانها بنحو 12 مليون نسمة، باتجاه الشمال الذي يُنظر إليه على أنه أكثر أمنا من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

ويأتي ذلك تزامنا مع أول أيام عيد النوروز، الذي يشهد تقليديا حركة سفر كثيفة من المدن الكبرى إلى المناطق الشمالية.

كما سُجلت انفجارات شرقي طهران، إضافة إلى استهداف مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

إيران تشيّع قتلاها

وفي السياق، قالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية إن 15 عنصرا من قوات الباسيج قُتلوا منذ بداية المواجهات، بينهم قائد القوات ونائبه.

كما شيّعت إيران، اليوم السبت، جنازة وزير الاستخبارات إسماعيل الخطيب في مدينة قم بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

وكان الخطيب قد قُتل في غارة إسرائيلية نُفّذت الأسبوع الماضي، ضمن سلسلة هجمات استهدفت مسؤولين إيرانيين.

وشيّعت إيران أيضا جنازة المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد محمد نائيني، الذي قُتل في غارة إسرائيلية منفصلة، وفق المصادر الرسمية ذاتها.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، بينما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما شنت هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أدت بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بأهداف مدنية، منها مصافٍ للنفط.