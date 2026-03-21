هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات تستهدف 5 دول عربية

تتواصل الهجمات الجوية الإيرانية المكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدة دول عربية، إذ شملت عمليات الاستهداف في الساعات الماضية كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن.

وفي آخر إحصاءاتها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير أكثر من 40 مُسيرة استهدفت المنطقة الشرقية للمملكة منذ فجر أمس الجمعة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية -فجر اليوم السبت- أنها تتعامل "مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران". وكانت الوزارة قد أعلنت -في بيان سابق- تعرض الدولة لهجمات بـ1740 مسيرة و338 صاروخا باليستياً و15 صاروخا جوالا من إيران، منذ بدء الحرب نهاية الشهر الماضي.

كما أعلن الجيش الكويتي السبت تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، موضحا أن البلاد تعرضت -أمس الجمعة- لهجوم بـ25 مسيرة، وصاروخ باليستي، مشيرا إلى أنّه تمكن من تدمير 15 مسيرة، فيما سقطت ثمانٍ منها "خارج منطقة التهديد"، في حين استهدفت مسيرتان منشآت حيوية.

وبدورها، أكدت قوة دفاع البحرين الجمعة اعتراض وتدمير 143 صاروخا و242 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

وفي الأردن، أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شظايا صاروخ في العاصمة عمّان.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من التأثير المباشر للصراع العسكري على البنى التحتية للطاقة في منطقة الخليج، وهو ما بات يهدد استقرار العرض والطلب على المستوى العالمي.

وتتعرض غالبية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن لهجمات إيرانية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي. وتقول طهران إنها تستهدف "المصالح الأمريكية" في المنطقة، في حين تسببت هذه الهجمات في سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرارا بمنشآت حيوية وأهداف مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.