أخبار|المملكة المتحدة

نائب بريطاني يتعهد بحظر صلاة الجماعة للمسلمين في المواقع التاريخية

LONDON, ENGLAND - APRIL 08: London Mayor Sadiq Khan (2nd right) takes part in prayer ahead of Iftar in Trafalgar Square on April 08, 2024 in London, England. Open Iftar is organised by the award-winning charity Ramadan Tent Project, which has brought over a million people across the UK for an evening meal at the country's best-loved cultural venues. Other venues during Ramadan Festival 2024 have included the Etihad Stadium in Manchester, V&A Dundee, and Windsor Castle. This year, Eid al-Fitr is expected to begin on April 9. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
مسلمون يؤدون الصلاة في ساحة ترافالغار إحدى أشهر الساحات العامة في لندن (غيتي)
Published On 21/3/2026

حفظ

تعهد النائب البريطاني اليميني المتشدد نايجل فاراج بحظر صلاة الجماعة للمسلمين في المواقع التاريخية إذا أصبح رئيسا للوزراء.

ووصف النائب المناهض للمهاجرين فعاليات رمضانية أقيمت في ساحة ترافالغار في لندن -في وقت سابق من هذا الأسبوع- بأنها محاولة "للاستيلاء على أسلوب الحياة البريطاني".

وتعدّ ساحة ترافالغار من أشهر الساحات العامة في لندن، حيث توجد فيها معالم وآثار، وغالبا ما تقام فيها فعاليات ومسيرات ومظاهرات واحتفالات ثقافية.

حظر الشعائر الدينية

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها فاراج هذه الفعاليات، إذ قال الخميس الماضي: "علينا وقف هذا النوع من المظاهر الجماهيرية والمستفزة في المواقع البريطانية التاريخية، لأن هذا ما هي عليه".

ويتخذ فاراج من فكر أقصى اليمين نهجا له، مروجا لأفكار وسياسات معادية للمسلمين ومناهضة للهجرة والتعددية الثقافية، ويركز على ما يعتبرها "القومية البريطانية".

وردا على سؤال خلال زيارته لأسكتلندا عمّا إن كان يؤيّد حظر جميع الشعائر الدينية الجماعية، قال زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة: "نعم".

وعندما سُئل عمّا إن كان ذلك يشمل الشعائر اليهودية أو الكاثوليكية، أضاف "لم أرَ قط شعائر يهودية تُقام في أماكن العبادة المسيحية التاريخية، أو في أي مكان آخر".

وأثار تنظيم إفطار مفتوح -الاثنين الماضي- نقاشا سياسيا في الأيام الأخيرة، حيث انتقد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر أحد المسؤولين المحافظين لمعارضته هذا الحدث.

FILE PHOTO: Muslims pray during Open Iftar 2025 organised by the Ramadan Tent Project, at Trafalgar Square in London, Britain, March 29, 2025. REUTERS/Jaimi Joy/File Photo
مسلمون يؤدون الصلاة خلال فعالية الإفطار المفتوح في ميدان ترافالغار بلندن (رويترز)

وتابع فاراج "علينا أن نتعامل مع هذا الأمر على نحو جيد، لا يمكننا منع الأفراد من الصلاة، ولا نريد منع الأفراد من الصلاة، ولكن الصلاة الجماعية محظورة، والصلاة الجماعية للمسلمين محظورة بالعديد من الدول الإسلامية في الشرق الأوسط حتى".

إعلان

واشتعل الجدل عندما كتب النائب عن حزب المحافظين نيك تيموثي -على منصة إكس– أنّ "الصلاة في الأماكن العامة هي عمل من أعمال الهيمنة".

وقال: "يمكنكم أداء هذه الطقوس في المساجد إن شئتم، لكنها غير مرحب بها في أماكننا العامة ومؤسساتنا المشتركة".

ودعا ستارمر زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إلى إقالة تيموثي بسبب هذه التعليقات.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

إعلان