نائب بريطاني يتعهد بحظر صلاة الجماعة للمسلمين في المواقع التاريخية

تعهد النائب البريطاني اليميني المتشدد نايجل فاراج بحظر صلاة الجماعة للمسلمين في المواقع التاريخية إذا أصبح رئيسا للوزراء.

ووصف النائب المناهض للمهاجرين فعاليات رمضانية أقيمت في ساحة ترافالغار في لندن -في وقت سابق من هذا الأسبوع- بأنها محاولة "للاستيلاء على أسلوب الحياة البريطاني".

وتعدّ ساحة ترافالغار من أشهر الساحات العامة في لندن، حيث توجد فيها معالم وآثار، وغالبا ما تقام فيها فعاليات ومسيرات ومظاهرات واحتفالات ثقافية.

حظر الشعائر الدينية

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها فاراج هذه الفعاليات، إذ قال الخميس الماضي: "علينا وقف هذا النوع من المظاهر الجماهيرية والمستفزة في المواقع البريطانية التاريخية، لأن هذا ما هي عليه".

ويتخذ فاراج من فكر أقصى اليمين نهجا له، مروجا لأفكار وسياسات معادية للمسلمين ومناهضة للهجرة والتعددية الثقافية، ويركز على ما يعتبرها "القومية البريطانية".

وردا على سؤال خلال زيارته لأسكتلندا عمّا إن كان يؤيّد حظر جميع الشعائر الدينية الجماعية، قال زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة: "نعم".

وعندما سُئل عمّا إن كان ذلك يشمل الشعائر اليهودية أو الكاثوليكية، أضاف "لم أرَ قط شعائر يهودية تُقام في أماكن العبادة المسيحية التاريخية، أو في أي مكان آخر".

وأثار تنظيم إفطار مفتوح -الاثنين الماضي- نقاشا سياسيا في الأيام الأخيرة، حيث انتقد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر أحد المسؤولين المحافظين لمعارضته هذا الحدث.

وتابع فاراج "علينا أن نتعامل مع هذا الأمر على نحو جيد، لا يمكننا منع الأفراد من الصلاة، ولا نريد منع الأفراد من الصلاة، ولكن الصلاة الجماعية محظورة، والصلاة الجماعية للمسلمين محظورة بالعديد من الدول الإسلامية في الشرق الأوسط حتى".

واشتعل الجدل عندما كتب النائب عن حزب المحافظين نيك تيموثي -على منصة إكس– أنّ "الصلاة في الأماكن العامة هي عمل من أعمال الهيمنة".

وقال: "يمكنكم أداء هذه الطقوس في المساجد إن شئتم، لكنها غير مرحب بها في أماكننا العامة ومؤسساتنا المشتركة".

ودعا ستارمر زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إلى إقالة تيموثي بسبب هذه التعليقات.