موجة صواريخ إيرانية جديدة تستهدف العمق الإسرائيلي

أعلن التلفزيون الإيراني -فجر اليوم السبت- إطلاق موجة صاروخية جديدة باتجاه الأراضي المحتلة، بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق إنذار مبكر إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق واسعة في إسرائيل.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية دوي انفجارات ضخمة في مناطق وسط إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني، فيما أشارت الجبهة الداخلية إلى إطلاق صفارات الإنذار في قاعدة بالماخيم الجوية جنوب تل أبيب والقدس وجنوب إسرائيل وعسقلان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر -مساء أمس الجمعة- أنباء عن سقوط شظايا أو رؤوس متفجرة في مدينة تل أبيب، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار إثر رصد صواريخ من إيران.

ولم تتوفر على الفور تقارير مستقلة عن حجم الأضرار أو الإصابات، وسط تعتيم إسرائيلي على الخسائر الناتجة عن الحرب مع إيران، وتحذير الجيش باستمرار من نشر أو تداول صور ومقاطع لمواقع الاستهداف.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية -في وقت سابق الجمعة- أن 150 إسرائيليا تلقوا العلاج خلال 24 ساعة، وُصفت جراح اثنين منهم بأنها "خطيرة"، ليرتفع عدد المصابين الإسرائيليين إلى 4099 شخصا منذ بدء الحرب، منهم 80 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج، ومن بينهم 20 جراحهم خطيرة ومتوسطة.

يُذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة تشنان -منذ 28 فبراير/شباط الماضي- حربا على إيران، قتلت ما لا يقل عن 1332 شخصا بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون وعسكريون، وخلفت أكثر من 15 ألف جريح ودمارا واسعا.

وفي المقابل، ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 4099 شخصا، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا وأصابت أكثر من 200.