فيديو إسقاط إيران لطائرة "إف-35" يشعل المنصات.. ما حقيقته؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم إظهار طائرات أمريكية مدمرة داخل معسكر عسكري.

وحقق الفيديو المتداول ملايين المشاهدات، وسط مزاعم بأنه يوثّق إسقاط إيران مقاتلة من طراز "إف-35"، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري استهداف الطائرة.

وجاء انتشار الفيديو عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف مقاتلة من طراز "إف-35″، حيث نشرت وكالة فارس الإيرانية مقطعا قالت إنه يوثّق لحظة إصابة المقاتلة بشكل مباشر فجر الخميس.

لكن عملية التحقق التي أجرتها الجزيرة على المقطع تكشف صورة مختلفة تماما.

إذ أظهر التحقق من الفيديو المتداول أن الادعاء مضلل، حيث لا يقدم المقطع دليلا موثوقا على إسقاط أو تدمير مقاتلة من طراز "إف-35″، كما يحمل مؤشرات واضحة على أنه مولّد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كشفت عملية التحقق التقني عدم تماسك الرواية التي يروج لها ناشرو الفيديو، إذ تظهر تشوهات واضحة في عدة إطارات تؤكد احتمال توليده باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويظهر في الفيديو هيكل طائرات لا يتطابق مع التصميم المعروف لمقاتلة "إف-35″، سواء من حيث شكل الأجنحة أو مداخل الهواء، كما يظهر وجود طائرتين في المشهد، وهو ما يتناقض مع الرواية المتداولة.

كما لا تظهر على مقدمة الطائرة أي آثار لانفجار أو اصطدام عنيف، مثل تمزق المعادن أو التشوهات الهيكلية، وهو ما يتعارض مع طبيعة حوادث إسقاط الطائرات، خاصة المقاتلات المتقدمة.

ويكشف التحقق أن العلم الأمريكي الظاهر في الفيديو يبدو مشوها بشكل يوحي بأنه مرسوم رقميا، إذ لا يتفاعل مع الإضاءة أو زوايا الانحناء كما هو متوقع في المشاهد الحقيقية، وهي من العلامات الشائعة في المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي.

وأخيرا، تكشف بقية عناصر الفيديو غياب سياق ميداني متماسك، إذ يظهر في المقطع وجود مركبات عسكرية من نوع "هامفي" دون سياق واضح أو بيئة تشغيلية منطقية، مما يعزز فرضية أن المشهد مركّب ولا يعكس واقعا ميدانيا حقيقيا.

وكانت وكالة فارس الإيرانية قد نشرت مقطع فيديو لما قالت إنها لحظة استهداف مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" وإصابتها بشكل مباشر فجر الخميس، في حين اعترفت الولايات المتحدة بأن المقاتلة هبطت اضطراريا في قاعدة أمريكية بالمنطقة.

على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة: "نحن على علم بالتقارير عن قيام مقاتلة إف-35 أمريكية بهبوط اضطراري بقاعدة أمريكية في المنطقة بعد تحليق فوق إيران"، مضيفا أن المقاتلة الأمريكية "هبطت بسلام والطيار في حالة مستقرة ونقوم بالتحقيق".