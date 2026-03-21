غرداية الجزائرية في عيد الفطر لوحة بيضاء توحّد المصلين

شهدت ولاية غرداية جنوب الجزائر، صباح الجمعة 20 مارس/آذار، أجواء مميزة تزامنا مع أولى ساعات عيد الفطر، حيث اكتست المدينة بحلة تقليدية عكست خصوصية المنطقة وتراثها العريق.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر مئات المصلين وهم يتوافدون لأداء صلاة العيد، مرتدين اللباس التقليدي الأبيض، في مشهد جماعي مُنظم طغت عليه مظاهر الانضباط والسكينة.

وقال المصور براهيم بادج إنه حرص على توثيق صلاة العيد في غرداية، واصفا المشهد بأنه "من أجمل ما يمكن رؤيته"، مشيرا إلى أن الجميع يرتدون اللباس نفسه، بحيث لا يمكن التمييز بين الغني والفقير، وهو ما يعكس قِيما متوارثة في المنطقة.

كما نشر المصور عمار صورا توثّق أجواء صلاة العيد في منطقة القرارة بولاية غرداية، تظهر انتظام المصلين في صفوف متناسقة داخل الأزقة والساحات.

ويعكس هذا المشهد طابعا اجتماعيا متجذرا في منطقة وادي مزاب، حيث تتجلّى قِيم التضامن والتآخي في صورة جماعية تعبّر عن وحدة المجتمع وتماسكه.

ولا تقتصر هذه المظاهر على الطابع الديني فحسب، بل تمثل جزءا من هوية ثقافية متوارثة، تحرص الأجيال على الحفاظ عليها وإحيائها في كل مناسبة، مما يجعل عيد الفطر في غرداية حدثا يجمع بين البُعد الروحي والثقافي.

وفي السياق ذاته، كتبت شيماء بن الطيب، وهي مغردة جزائرية، عبر منصة "إكس": "شاهدوا روعة أجواء عيد الفطر من ولاية غرداية العريقة بالجزائر، حيث تُبرز المشاهد تقاليدنا الفريدة".

وتُعرَف ولاية غرداية، الواقعة في وادي مزاب جنوب الجزائر، بخصوصيتها الثقافية والاجتماعية، حيث تُشكّل المجتمعات المحلية هناك نموذجا مميزا في الحفاظ على العادات والتقاليد المرتبطة بالمناسبات الدينية، وعلى رأسها عيد الفطر.

وتتميّز صلاة العيد في مدن وادي مزاب، مثل القرارة وبني يزقن وغرداية، بطقوس جماعية يغلب عليها الطابع المنظم، إذ يحرص السكان على ارتداء اللباس التقليدي الموحّد، خاصة الأبيض، في مشهد يعكس قِيم المساواة والتكافل الاجتماعي.

ويُعَد هذا النمط من الاحتفاء جزءا من منظومة اجتماعية متوارثة، تقوم على التضامن والانضباط الجماعي، حيث تتداخل فيه الأبعاد الدينية والثقافية، وتحرص الأجيال المتعاقبة على نقله والحفاظ عليه.