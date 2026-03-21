غارات إسرائيلية على بيروت وجنوب لبنان وحزب الله يستهدف تجمعات جنود

قُتل شخص وأُصيب آخرون، فجر السبت، جراء غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في جنوبي لبنان، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة عنيفة على منزل في بلدة الغندورية بقضاء بنت جبيل، مما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة شخصين جرى انتشالهما من تحت الأنقاض.

وتزامنت الغارة مع تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات الناقورة، وحامول في قضاء صور، وعدد من قرى قضاء مرجعيون بينها الخيام والطيبة ومركبا وحولا وشقرا.

كما أفادت بإصابة عدد من الأشخاص في غارة استهدفت منزلا ببلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، وببدء قوات إسرائيلية عملية تمشيط واسعة في بلدة الخيام تحت غطاء ناري مدفعي.

وفي بيروت، أكدت الوكالة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفّذت غارات فجر السبت على الضاحية الجنوبية بعد إنذارات مسبقة بإخلاء 7 أحياء، مشيرة إلى تنفيذ غارتين على منطقتي الغبيري وبرج البراجنة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجمات على العاصمة اللبنانية بزعم استهداف مواقع تابعة لحزب الله.

هجمات واشتباكات

في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمعات جنود إسرائيليين في قرى بالجنوب، من بينها عيترون ومركبا وعيتا الشعب والعديسة ومارون الراس ومركبا، إضافة لإطلاق صواريخ عبر الحدود، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بتفعيل صفارات الإنذار.

ولفت الحزب إلى أن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا في قرية الطيبة، واشتبكوا مع قوات إسرائيلية بين بلدتي علما الشعب والضهيرة "بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، دون مزيد من التفاصيل"، بينما قال الاحتلال إنه قتل عددا من أفراد الحزب خلال مواجهات في الجنوب.

اقتراح عون

سياسيا، لاقى اقتراح الرئيس اللبناني جوزيف عون بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لإنهاء الحرب مع حزب الله، ترحيبا من السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، قائلا إنه لا يمكن التوصل إلى سلام بين البلدين من دون اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بوقف إسرائيل ضرباتها في لبنان، قال السفير في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام اللبنانية عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي: "أعتقد أنها قرّرت ألا تتوقف، فهذا يعني أن على لبنان أن يقرر ما إذا بإمكانه الاجتماع مع (الجانب) الإسرائيلي في هذه الحال".

ومنذ الثاني من الشهر الجاري اندلعت الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بعد إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل، قال إنها ردا على مقتل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في هجمات إسرائيلية أمريكية بإيران، بالإضافة إلى الرد على "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان".

ويشنّ الاحتلال غارات عنيفة على أنحاء مختلفة من لبنان وبتوغلات برية على طول الحدود، حيث تشير وزارة الصحة اللبنانية إلى أن الحرب أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص في لبنان وتشريد أكثر من مليون.