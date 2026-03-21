عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مبنى في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل إثر قصف إيراني ومعلومات عن عدد من المصابين
Published On 21/3/2026|
آخر تحديث: 20:07 (توقيت مكة)
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مبنى في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل إثر قصف إيراني ومعلومات عن عدد من المصابين
الإذاعة الإسرائيلية: انهيار مبنى في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل إثر إصابته بصاروخ إيراني
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر إثر رصد صواريخ من إيران باتجاه ديمونة وبئر السبع جنوبي إسرائيل
المصدر: الجزيرة