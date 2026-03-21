هذه مطالب الطرفين.. مناقشات أمريكية بشأن مسار دبلوماسي مع إيران

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تناقش بشكل أولي المرحلة التالية وشكل محادثات سلام مع إيران، وذلك مع دخول الحرب أسبوعها الرابع.

وأفاد الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترمب جاريد كوشنر يشاركان في المناقشات بشأن مسار دبلوماسي محتمل مع إيران.

وحسب المصادر التي نقل عنها أكسيوس، فإن المطالب الإيرانية "تشمل وقف إطلاق النار، وضمانات بعدم استئناف الحرب في المستقبل، وتعويضات".

وأوضح ممسؤول أمريكي أنه "قد يكون هناك مجال للتفاوض بشأن إعادة الأصول المجمدة لإيران"، مضيفا أن "ما تسميه إيران تعويضات ربما نسميه نحن إعادة الأموال المجمدة، وهناك طرق عدة لصياغة الأمر".

وبشأن المطالب الأمريكية، قال المسؤول "نريد من إيران التزامات تشمل عدم وجود برنامج صواريخ لـ5 سنوات، وعدم تخصيب اليورانيوم، كما نشترط تفكيك مفاعلات نطنز وأصفهان وفوردو، ورقابة خارجية صارمة على أجهزة الطرد".

كما نقل الموقع عن مسؤول أمريكي، لم يذكر اسمه، القول "رأينا أننا كبحنا إيران ونعتقد أن طهران ستأتي إلى طاولة المفاوضات".