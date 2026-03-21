صور فضائية توثّق حجم الدمار في مستشفى أفغاني بالعاصمة كابل

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة، التقطتها شركة "فانتور" اليوم 20 مارس/آذار، آثار الغارة الجوية الأخيرة على مُجمّع صحي في العاصمة الأفغانية كابل.

وتُظهر الصور دمارا واسعا لحق بالموقع عقب الاستهداف، حيث دُمّر عدد من المنشآت داخل المُجمّع بشكل كامل.

وبحسب ما أعلنت الحكومة الأفغانية، فإن الغارة الجوية، التي قالت إن باكستان نفذتها، استهدفت مستشفى لإعادة تأهيل مدمني المخدرات، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 400 شخص وإصابة 250 آخرين.

وفي منشور على منصة "إكس"، أوضح حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، أن الغارة التي قال إنها وقعت الليلة الماضية دمرت أجزاء كبيرة من المستشفى، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تعمل على السيطرة على الحريق في المبنى وانتشال جثث الضحايا.

كما نشر المتحدث باسم قيادة شرطة كابل خالد زدران مشاهد مصورة توثق آثار الدمار في مستشفى "أوميد" لعلاج متعاطي المخدرات.

وفي المقابل، نفت باكستان هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "كاذبة ومضللة"، مؤكدة أنها استهدفت "بدقة منشآت عسكرية وبنية تحتية تدعم الإرهابيين"، مساء الاثنين 16 مارس/آذار الجاري.