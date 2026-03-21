أخبار|تحقق|أفغانستان

صور فضائية توثّق حجم الدمار في مستشفى أفغاني بالعاصمة كابل

تظهر أثار الغارة الباكستانية التي ضربت مستشفى علاج الإدمان في العاصمة كابل.
آثار الغارة الباكستانية التي ضربت مستشفى علاج الإدمان في العاصمة كابل (الجزيرة)
Published On 21/3/2026
|
آخر تحديث: 08:54 (توقيت مكة)

حفظ

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة، التقطتها شركة "فانتور" اليوم 20 مارس/آذار، آثار الغارة الجوية الأخيرة على مُجمّع صحي في العاصمة الأفغانية كابل.

صور أقمار صناعية تظهر دمارا واسعا في مجمع صحي بكابل (فانتور)

وتُظهر الصور دمارا واسعا لحق بالموقع عقب الاستهداف، حيث دُمّر عدد من المنشآت داخل المُجمّع بشكل كامل.

وبحسب ما أعلنت الحكومة الأفغانية، فإن الغارة الجوية، التي قالت إن باكستان نفذتها، استهدفت مستشفى لإعادة تأهيل مدمني المخدرات، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 400 شخص وإصابة 250 آخرين.

صورة فضائية تكشف حجم الضرر الذي طال المستشفى نتيجة غارة باكستانية (فانتور)

وفي منشور على منصة "إكس"، أوضح حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، أن الغارة التي قال إنها وقعت الليلة الماضية دمرت أجزاء كبيرة من المستشفى، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تعمل على السيطرة على الحريق في المبنى وانتشال جثث الضحايا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

كما نشر المتحدث باسم قيادة شرطة كابل خالد زدران مشاهد مصورة توثق آثار الدمار في مستشفى "أوميد" لعلاج متعاطي المخدرات.

وفي المقابل، نفت باكستان هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "كاذبة ومضللة"، مؤكدة أنها استهدفت "بدقة منشآت عسكرية وبنية تحتية تدعم الإرهابيين"، مساء الاثنين 16 مارس/آذار الجاري.

المصدر: فريق المصادر المفتوحة

إعلان