صحفي إسرائيلي يميني يحرّض على قصف المسجد الأقصى

بعد ساعات من سقوط شظية صاروخ إيراني داخل أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، وعلى بعد مئات الأمتار من المسجد الأقصى؛ خرج الصحفي اليميني الإسرائيلي ينون ماغال ليحرض على قصف واستهداف المسجد بشكل مباشر.

وكتب ماغال -في منشور على منصة "إكس" الجمعة- بصيغة الطلب: "800 متر شمال شرق من فضلكم"، وأرفق منشوره بصورة لمدينة القدس يظهر فيها محيط المسجد الأقصى، في إشارة فُهم منها أنه يتمنّى أن تسقط الشظية داخل المسجد، وكدعوة منه إلى استهدافه في المرة القادمة.

يُذكر أن سقوط الشظية الصاروخية في الحي اليهودي بالبلدة القديمة أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية.

لكن هذا التحريض لم يكن الأول من نوعه، فقد ذكرت محافظة القدس الفلسطينية أن الحاخام المتطرف باروخ مارزل نشر -السبت الماضي- صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر قاعدة طائرات أسفل المسجد الأقصى، أرفقها بتعليق ساخر يدّعي وجود "قاعدة سرية لسلاح الجو في القدس".

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار إغلاق المسجد الأقصى بأمر من السلطات الإسرائيلية التي منعت الجمعة إقامة صلاة عيد الفطر فيه، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال شرقي المدينة عام 1967.

كما انتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة في البلدة القديمة بالقدس، وأقامت حواجز حديدية على مداخلها لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد وإقامة الصلاة فيه.

وأضاف شهود عيان أن الشرطة أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع باتجاه مصلين حاولوا أداء صلاة العيد في منطقة باب الساهرة، أحد أبواب البلدة القديمة.

وتستمر الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، إذ أعلنت السلطات إغلاقه بشكل كامل بداعي منع التجمعات تحت حجة الإجراءات الأمنية، رغم إدانات متكررة صادرة عن دول عربية وإسلامية.