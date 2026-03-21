السعودية تُبعد دبلوماسيين إيرانيين وهجمات جديدة ضد دول الخليج

طلبت السعودية، اليوم السبت، من أعضاء في البعثة الإيرانية مغادرة البلاد، في حين تواصلت الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج، مستهدفة في الساعات الماضية، كلا من السعودية، والإمارات، والكويت.

السعودية

أفادت الخارجية السعودية، بإشعار الملحق العسكري بسفارة إيران ومساعده و3 من أعضاء البعثة بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وأكدت الخارجية السعودية، أن المملكة لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها.

وفي السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات شرقي البلاد.

وأوضح المتحدث أن قوات الوزارة اعترضت، اليوم السبت، 10 مسيّرات ودمرتها في سماء المنطقة الشرقية.

كما أعلنت الوزارة، فجرا، اعتراض 5 مسّيرات وتدميرها في المنطقة الشرقية.

الإمارات

وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية، بأن دفاعاتها الجوية تعاملت، السبت، مع 3 صواريخ و8 طائرات المسيّرة.

وأحصت الوزارة، في منشور على منصة إكس، تعرّض البلاد إلى 341 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا جوالا، و1748 طائرة مسيّرة، في هجمات نفذتها إيران منذ بدء "الاعتداءات" على الإمارات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الهجمات أدت إلى مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة، و6 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 160 شخصا تتراوح إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة والبليغة، من جنسيات عربية وأجنبية.

الكويت

وقالت الكويت، في بيان لوزارة الدفاع، السبت، إنها رصدت، خلال الـ24 الماضية، 9 صواريخ باليستية و4 طائرات مسيّرة "معادية" داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكدة نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراضها دون أن تشكل أي أضرار مادية.

كما أعلن الجيش، فجرا، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة "معادية".

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، يوم الخميس، تعرّض البلاد لهجوم بصواريخ باليستية من إيران، استهدفت مدينة رأس لفان الصناعية، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

البحرين

وفي إحصائية للهجمات التي تعرضت لها منذ بدء الهجمات الإيرانية، قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 143 صاروخا و242 طائرة مسيّرة، استهدفت المملكة.

وبيّنت القيادة العامة أن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استُخدمت في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه "الهجمات الآثمة" العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

وتشن طهران من جهتها هجمات بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة المئات، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا.

كما شملت الهجمات أهدافا تقول إيران إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول مجلس التعاون الست والعراق والأردن، لكنّ بعضها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية، مما دفع الدول العربية المستهدَفة إلى إدانة هذه الاعتداءات والمطالبة بوقفها فورا.