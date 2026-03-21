خبير أمني: كسر الخطوط الحمراء ينقل المواجهة مع إيران إلى حرب شاملة

تشهد المنطقة تصعيدا متسارعا في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسط تحذيرات من توسّع رقعة الصراع، بالتزامن مع تصريحات أمريكية بشأن خيارات عسكرية محتملة تشمل احتلال جزيرة إيرانية.

وقال خبير الأمن الإقليمي اللواء محمد عبد الواحد، في حديث لقناة الجزيرة مباشر، إن كسر الخطوط الحمراء قد ينقل المواجهة إلى حرب شاملة، مؤكدا أن الحرب حتى الآن لا تزال تحت عتبة الحرب الشاملة، في ظل اعتماد إيران على إستراتيجية الاستنزاف.

وأضاف أن من بين الخطوط الحمراء دخول القوات الأمريكية إلى الأراضي الإيرانية، مشيرا إلى ذلك سيقابل برد إيراني عنيف من الحرس الثوري الذي يملك وحدات نخبة قوية.

وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي أكد فيها أن الهدف ليس إسقاط النظام الإيراني، بل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، تعكس توجها أمريكيا يركّز على الملف النووي بالأساس، في ظل تمسك إيران بما تسميه المعرفة النووية وقدرتها على إعادة بناء برنامجها مستقبلا.

واعتبر عبد الواحد أن أي تصعيد عسكري ضد إيران يواجه تعقيدات كبيرة، في ظل اعتماد طهران على أسلوب الحروب غير المتكافئة وإستراتيجية الاستنزاف، إضافة إلى امتلاكها أوراق ضغط مهمة مثل مضيق هرمز وقدراتها الصاروخية المتطورة.

وأشار إلى أن التصعيد في منطقة مضيق هرمز واستخدامه ورقة ضغط قد يؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، في ظل كونه أحد أهم الممرات الحيوية للنفط.

وبحسب الخبير الأمني، فإن إيران تسعى إلى توسيع نطاق الصراع في المنطقة ضمن إستراتيجية استنزاف، بما يزيد الكلفة السياسية والاقتصادية على الولايات المتحدة وحلفائها، محذرا من تداعيات استمرار هذا التصعيد.

السيطرة على خارك

من جهة أخرى، اعتبر اللواء محمد عبد الواحد أن أي محاولة إيرانية للسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز ستكون محفوفة بالمخاطر.

إعلان

وقال الخبير الأمني إن سيطرة القوات الأمريكية على الجزيرة تفترض أن تقوم بتدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة، مشيرا إلى خطورة هذا السيناريو أنه سيؤدي إلى رفع أسعار النفط بشكل كبير في الأسواق العالمية.

وضمن هذا السيناريو، أشار الخبير إلى أن إدخال قوات من مشاة البحرية الأمريكية إلى جزيرة خارك من خلال مضيق هرمز سيعرّضها للاستهداف من قِبل القوات الإيرانية، وهو ما قد ينتج عنه خسائر بشرية كبيرة للقوات المهاجمة.

والسيناريو الآخر، وهو غير مكلف، أن تفرض القوات الأمريكية حصارا جويا أو بحريا على الجزيرة، وتمنع وصول أي سفينة أو ناقلة إليها.

وكان موقع أكسيوس نقل عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس خططا لاحتلال أو حصار جزيرة خارك للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما واسعا منسقا على إسرائيل، أسفر عن مقتل المئات، بينهم المرشد علي خامنئي ووزيرا الدفاع والاستخبارات، وقائدا الحرس الثوري والباسيج، وفي المقابل ترد إيران بقصف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.