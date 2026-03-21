تعافٍ متواصل للخطوط الجوية القطرية.. قفزة في الرحلات بعد تراجع بسبب الحرب

أظهرت بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار" المتخصصة في تتبع حركة الطيران ارتفاع عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى 100 رحلة يوم 19 مارس/آذار، مقارنة بـ54 رحلة يوم 15 مارس/آذار.

وهي زيادة تقترب من الضعف خلال 4 أيام، في مؤشر على تسارع وتيرة التعافي بعد التراجع الحاد الذي سجّلته الشركة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبحسب تحليل أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، كانت الخطوط الجوية القطرية قد هبطت إلى مستويات تشغيلية شبه متوقفة مطلع مارس/آذار، إذ سجلت 3 رحلات فقط يوم 1 مارس/آذار ورحلتين يوم 2 مارس/آذار، قبل أن تقفز إلى 135 رحلة يوم 18 مارس/آذار، وهو أعلى مستوى تسجله منذ بداية الأزمة.

ورغم هذا التحسّن، لا تزال الشركة في المراحل الأولى من التعافي مقارنة بمستويات نشاطها الطبيعي، إذ بلغ متوسط الرحلات اليومية قبل الأزمة نحو 577 رحلة خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير/شباط.

جاء التراجع الحاد في عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، عقب اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وما رافقها من اضطرابات واسعة في المجال الجوي.

وأدت التطورات الأمنية إلى إغلاق أو تقييد استخدام أجواء عدد من الدول، خاصة في الخليج والعراق وإيران، إضافة إلى تزايد المخاوف المرتبطة بسلامة الطيران المدني في ظل المخاطر الأمنية، مثل الصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي هذا السياق، اضطرت شركات طيران عدة، بينها الخطوط الجوية القطرية، إلى تقليص عملياتها بشكل كبير، وإعادة جدولة الرحلات أو إلغائها، إلى جانب تغيير مسارات الطيران لتجنب مناطق التوتر.