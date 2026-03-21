ابن سلمان والسيسي: الهجمات الإيرانية على الخليج تصعيد خطير يهدد المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الإقليمية والدولية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وناقش الأمير محمد بن سلمان والسيسي، تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وانعكاسه على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وكذلك تنسيق الجهود المبذولة بشأنه.

وبحسب "واس" أكد ولي العهد السعودي والرئيس المصري، أن "تكرار الهجمات الإيرانية العدائية" على مجلس التعاون الخليجي، واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية فيها، يشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وتأتي زيارة الرئيس المصري إلى المملكة العربية السعودية بعد ساعات من زيارة مماثلة إلى مملكة البحرين التقى خلالها الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في إطار جولة خليجية للسيسي شملت قطر أيضا.

وقف تهديدات إيران

وشدد الملك البحريني والرئيس المصري في لقائهما، على "الأهمية القصوى" لوقف تهديدات إيران بتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره ممرا دوليا معهما لنقل الطاقة والتجارة العالمية، بما يخالف القانون الدولي وقانون البحار.

وأكدا أن حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع في المنطقة والعالم.

وشدد ملك البحرين والرئيس المصري على ما ورد في قرار مجلس الأمن 2817، الذي أدان بشدة وطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران على دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، والوقف الفوري دون قيد أو شرط لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط الماضي هجمات على إيران أسفرت عن مقتل المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون وعسكريون ودمار واسع في البنى التحتية.

وتشن طهران من جهتها هجمات بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة المئات، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا.

كما شملت الهجمات أهدافا تقول إيران إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول مجلس التعاون الست والعراق والأردن، لكنّ بعضها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية، مما دفع الدول العربية المستهدفة إلى إدانة هذه الاعتداءات والمطالبة بوقفها فورا.