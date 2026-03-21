الجيش الأمريكي: استخدمنا صواريخ تزن 5 أطنان وضربنا 8 آلاف هدف في إيران

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، اليوم السبت، إن إيران تكبّدت خسائر كبيرة في إمكانياتها القتالية، وإن بلاده تفرض سيطرتها على الأجواء الإيرانية.

وأضاف كوبر، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تعمل على مواجهة ما سمّاها التهديدات العابرة للحدود ولا سيما الصواريخ، مؤكدا أنه تم قصف مخازن لصواريخ إيرانية باليستية ورادارات تستخدم في تهديد الملاحة.

وتابع أنه قبل يومين قام الجيش الأمريكي بإطلاق هجوم مدفعي واستخدام صواريخ عالية الدقة لضرب البنية التحتية العسكرية، واعتبر أن إيران خسرت إمكانيات قتالية مهمة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، متحدثا عن تراجع الضربات الصاروخية الإيرانية.

كما أشار إلى أن الجيش الأمريكي يقضي على آلاف الصواريخ والمسيّرات الإيرانية التي قال إنها تستخدم لمضايقة حركة الملاحة والقوات البحرية والقوات الجوية.

وقال الأدميرال كوبر إنه تم استهداف 8 آلاف هدف إيراني و131 سفينة إيرانية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مضيفا أن إمكانيات إيران القتالية تنخفض بشكل مستمر في الوقت الذي تستمر فيه الضربات الأمريكية، متحدثا عما سمّاها مواجهة دفاعية منسقة.

كما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، في مؤتمره الصحفي، أن بلاده قامت ببناء مظلة دفاعية حول منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها تعمل على تفكيك تهديد إيران للملاحة التجارية، وقال إنه تم استخدام صواريخ عديدة تزن 5 أطنان، بالإضافة إلى تدمير الرادارات التي تستخدمها إيران لتهديد حربة الملاحة في مضيق هرمز.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات واسعة على إيران أودت بحياة المئات بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ووزيرا الدفاع والاستخبارات وقائدا الحرس الثوري والباسيج.

وترد إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تصفها بقواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.