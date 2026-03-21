كشف نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، اليوم السبت، أن إسرائيل تواصل اعتقال 39 أمّا فلسطينية في سجونها، في ظل حرب مستمرة تستهدف الأسرى والأسيرات، مطالبا بالإفراج الفوري عن الأسيرات ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهن.

وأوضح النادي، وهو منظمة غير حكومية، بمناسبة يوم الأم (الموافق ليوم 21 مارس/آذار من كل سنة) أن من ضمن هؤلاء الأمهات صحفيات ومعلمات ومحاميات وطبيبات وأكاديميات وربات بيوت.

ويتعرض هؤلاء الأسيرات للتعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والعزل الانفرادي، إلى جانب سياسات القمع والتنكيل الممنهجة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وأبرز أن غالبيتهن محتجزات إداريا أو على خلفية ما يدّعيه الاحتلال بالتحريض عبر مواقع التواصل، في إطار سياسة تستهدف الفضاء الرقمي كأداة إضافية للقمع.

وأضاف أن الاحتلال صعّد إجراءاته بحق الأسرى حيث يواصل منع عائلاتهم من الزيارة، ويقيّد وصول طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليهم.

آلاف الأسرى

وكان تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية كشف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز أكثر من 9350 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا في سجونها، حتى مطلع شهر يناير/كانون الثاني 2026، في ظل تصاعد سياسات الاحتجاز دون تُهم، وظروف اعتقال وُصفت بغير الإنسانية.

وبحسب المعطيات، فإن نحو 50% من إجمالي الأسرى والمعتقلين محتجزون دون تُهم، مثل الاعتقال الإداري أو ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين".

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد الجيش الإسرائيلي من عمليات القتل والاعتقال والتجويع والتعذيب الى جانب تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي يعدها المجتمع الدولي أراض محتلة.