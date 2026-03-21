حرب الأهداف المتحركة.. كيف بدل ترمب بوصلته تجاه إيران خلال 21 يوما؟

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الأهداف النهائية المتقلبة وأحيانا المتضاربة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فمن تدمير منشآتها النووية وقدراتها الصاروخية، ومن إضعاف قدرات إيران العسكرية ونفوذها الإقليمي، إلى إثارة المعارضة لإسقاط النظام، فضلا عن دعم المصالح الإسرائيلية.

وتغير أهداف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، برأي منتقدين، دلالة على غياب التخطيط لهذا الصراع وما سيتبعه من تداعيات، في حين أثيرت المزيد من التساؤلات حول هدف واشنطن النهائي من الحرب وتباينه مع طموحات وأهداف إسرائيل.

وتغيرت الأهداف المعلنة للحرب والجدول الزمني المتوقع لها، وفيما يلي وصف ترمب وإدارته لأهدافه من الحرب والجدول الزمني لها:

28 فبراير/ شباط: دعوة الإيرانيين للإطاحة بحكومتهم

في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما التي بدأت باغتيال المرشد السابق على خامنئي وبعض القيادات العليا في إيران، قال ترمب في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إنه على الشعب الإيراني "تولي زمام" الحكم في بلاده. وأضاف "سيكون الأمر بأيديكم.. وربما تكون هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال قادمة".

28 فبراير/ شباط: إضعاف الجيش الإيراني

قال ترمب إن واشنطن ستحرم إيران من القدرة على امتلاك سلاح نووي، رغم أن طهران تقول إن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، ولا تمتلك إيران أسلحة نووية، في حين تمتلكها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأصر ترمب على أنه سينهي ما وصفه بتهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية، وقال إن صواريخ إيران بعيدة المدى "يمكنها الآن تهديد أصدقائنا وحلفائنا المقربين في أوروبا، وقواتنا المتمركزة في الخارج، ويمكن أن تصل قريبا إلى الأراضي الأمريكية".

وجاءت تصريحات ترمب مماثلة -وفقا لما قال خبراء ومحللون- لما قاله الرئيس السابق جورج بوش الابن بشأن الحرب على العراق، التي تضمنت ادعاءات كاذبة. ولا يؤيد الخبراء ولا أجهزة الاستخبارات الأمريكية تأكيدات ترمب، وتشير تقديراتهم إلى أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني كان لا يزال بعيدا بسنوات عن تهديد الأراضي الأمريكية.

2 مارس/ آذار: تغير الجدول الزمني

ذكر ترمب أنه من المتوقع أن تستمر الحرب من 4 إلى 5 أسابيع، لكنها قد تستمر لفترة أطول.

وقال ترمب في البيت الأبيض "نسبق بالفعل توقعاتنا للجدول الزمني بشكل كبير، لكن مهما استغرق الأمر.. فلا بأس".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترمب إن هناك "إمدادات غير محدودة تقريبا" من الذخائر الأمريكية، وإن "الحروب يمكن خوضها ‘إلى الأبد’، وبنجاح كبير، باستخدام هذه الإمدادات فقط".

ولم يقدم ترمب في إخطار موجه إلى الكونغرس أي جدول زمني، وكان قد ذكر في تصريحات له أن الحرب قد تستغرق "4 أسابيع أو أقل"، ثم قال لنيويورك تايمز إنها قد تستغرق من 4 إلى 5 أسابيع، ثم قال لاحقا إنها قد تستغرق وقتا أطول.

2 مارس/ آذار: أمريكا هاجمت بسبب إسرائيل

قال وزير الخارجية ماركو روبيو للصحفيين إن عزم إسرائيل على مهاجمة إيران دفع واشنطن إلى شن ضربة.

وأضاف روبيو "كنا نعلم أنه ستكون هناك عملية إسرائيلية، وكنا نعلم أن ذلك سيؤدي إلى هجوم على القوات الأمريكية، وكنا نعلم أننا إذا لم نضربهم بشكل استباقي قبل أن يشنوا تلك الهجمات، فسوف نتكبد خسائر أكبر".

3 مارس/ آذار: ترمب يناقض روبيو

قال ترمب إنه أمر القوات الأمريكية بالانضمام إلى هجوم إسرائيل على إيران لأنه اعتقد أن طهران كانت على وشك أن تضرب أولا.

وأضاف أنه ربما تكون إسرائيل قد أجبرتهم على التحرك، لأنه لو لم يهاجموا إيران، كانت إيران ستهاجمهم أولا.

4 مارس/ آذار: تدمير البنية الأمنية

وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قال إن الهدف هو "تدمير الصواريخ الهجومية الإيرانية وتدمير إنتاج الصواريخ الإيرانية وتدمير أسطولهم البحري وغيرها من البنية التحتية الأمنية".

6 مارس/ آذار: استسلام غير مشروط

ترمب كتب على منصته "تروث سوشيال" "لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران سوى على الاستسلام غير المشروط".

8 مارس/ آذار: مجرد البداية

هيغسيث قال في مقابلة تلفزيونية بثت في الثامن من مارس/آذار إن الضربات على إيران كانت "مجرد بداية".

وبعد يوم واحد قال ترمب "أعتقد أن الحرب انتهت تقريبا".

ثم قال ترمب للصحفيين "انتصرنا بالفعل من نواح عديدة، لكننا لم ننتصر بما فيه الكفاية". وعندما سُئل عما إذا كانت الحرب قد بدأت أم انتهت، قال "حسنا، أعتقد أنه يمكن القول كلا الأمرين".

13 مارس/ آذار: عقبة كبيرة

في مقابلة أجريت في 13 مارس/ آذار، قال ترمب إن الحرب ستنتهي "عندما أشعر بذلك يقينا"، وخفف من دعوته للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، قائلا "أعتقد حقا أن هذه عقبة كبيرة أمام الناس الذين لا يملكون أسلحة".

19 مارس/ آذار: لا يوجد إطار زمني

وزير الحرب الأمريكي قال إن واشنطن لا تحدد إطارا زمنيا للحرب وإن ترمب هو من سيقرر متى تتوقف.

وأضاف هيغسيث: "لا نريد وضع إطار زمني محدد. سيكون الأمر في النهاية خيار الرئيس، أن نقول حققنا ما نريد".

20 مارس/ آذار: ترمب يفكر في إنهاء الحرب

قال ترمب للصحفيين عندما سئل عن الحرب "لا أريد وقفا لإطلاق النار"، لكنه عاد وكتب على موقع تروث سوشيال "نقترب جدا من تحقيق أهدافنا ونفكر في إنهاء جهودنا العسكرية العظيمة" في الحرب مع إيران.

وبرأي الكاتب بصحيفة نيويورك تايمز ديفيد سانجر، فإن منشور ترمب بدا كأنه تراجع عن بعض أهدافه السابقة الأكثر طموحاً، تاركاً مسألة إعادة فتح مضيق هرمز للدول الأخرى التي تستخدمه، مدعياً أن الولايات المتحدة لا تستخدمه.

وأضاف الكاتب أن ترمب لم يعد يذكر تغيير النظام من خلال انتفاضة شعبية، وهو هدف حدده في بداية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، كما خفف من حدة الصياغة بشأن كيفية التعامل مع مخزون إيران من النووي، متجنباً اشتراط إزالته بالكامل من البلاد، وتحدث بدلاً من ذلك عن ضمان أن تكون الولايات المتحدة في وضع يسمح لها "بالرد بقوة" إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي.

ما الحد الأدنى المطلوب لوقف الحرب؟

يبدو أن الحرب دخلت مرحلة "التدرج" التي تفتح الباب أمام مزيد من التصعيد ضد الأصول العسكرية ومزيد من الهجمات على البنية التحتية المدنية، بحسب حديث جيسون كامبل، الباحث في معهد الشرق الأوسط، والموظف السابق في قسم السياسات بالبنتاغون لموقع الجزيرة دوت كوم.

وأشار كامبل إلى قيام الجيش الأمريكي هذا الأسبوع بنشر قنابل GBU-72/B التي يطلق عليها اسم قنابل خارقة للتحصينات لاستهداف "مواقع الصواريخ الإيرانية المحصنة" على طول ساحل مضيق هرمز، ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه القنابل العملاقة التي تزن 2270 كيلوغراما والقادرة على اختراق العمق في الحرب.

وأضاف كامبل أن إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية ربما يمثل العائق الأكبر أمام أي مخرج لأمريكا، وأن أي خروج يترك "إيران كحارس فعلي لمضيق هرمز… يمثل فشلاً إستراتيجياً هائلاً للولايات المتحدة.