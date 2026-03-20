200 مليار دولار.. تمويل حرب إيران يواجه معارضة حادة في الكونغرس

لاقى طلب الجيش الأمريكي الحصول على تمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران معارضة شديدة في الكونغرس الأمريكي الخميس، إذ شكك الديمقراطيون وحتى بعض الجمهوريين في الحاجة إلى هذه الأموال بعد المخصصات الضخمة التي قُدّمت للدفاع العام الماضي.

وأكد مسؤول أمريكي تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست بأن وزارة الدفاع طلبت من البيت الأبيض الموافقة على طلب موجَّه إلى الكونغرس بقيمة تزيد على 200 مليار دولار لتمويل الحرب في إيران.

ولم يرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد طلبا إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب للموافقة على هذا المبلغ الضخم، في حين أوضحت إدارته أن الرقم قد يتغير.

وفي هذا الصدد، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث في مؤتمر صحفي الخميس "أعتقد أن هذا الرقم قد يتغير بطبيعة الحال، فقتل الأشرار يتطلب أموالا".

وأردف أن إدارة ترمب ستعود إلى الكونغرس وأعضائه لضمان الحصول على التمويل المناسب لما أُنجز خلال الحرب، "ولما قد نضطر إلى القيام به في المستقبل"، وفق تعبيره.

الأغلى تكلفة

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الحرب على إيران ستكون الأغلى تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة منذ الحروب الطويلة ‌في العراق وأفغانستان.

وأبلغ مسؤولو الإدارة المشرّعين بأن الأيام الستة الأولى من الحرب مع إيران، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل يوم 28 فبراير/شباط، زادت تكلفتها على 11 مليار دولار.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن الحرب لا تحظى بشعبية، إذ لا يؤيدها سوى واحد من كل أربعة أمريكيين تقريبا.

الكونغرس يطلب معلومات

ومع اقتراب الحرب من نهاية أسبوعها الثالث، طالب المشرعون من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بمزيد من المعلومات عن خطط ترمب بشأن حرب إيران التي أودت بحياة الآلاف من الناس، وأربكت حياة ملايين آخرين، وأثارت اضطرابات في أسواق الطاقة والأسهم العالمية.

وقالت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال من واشنطن في كلمة ألقتها لمجلس النواب "لقد سمعنا للتو أن البنتاغون يقدّم طلبا للحصول على 200 مليار دولار إضافية لهذه الحرب. كيف بحق السماء سندفع ثمن ذلك؟ هذا أمر سخيف للغاية".

ورأى السناتور الديمقراطي كريس فان هولن من ماريلاند أن طلب هذا المبلغ الكبير من التمويل يجب أن يكون غير قابل للنقاش مع أعضاء الكونغرس، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب هي قطع التمويل.

كما بدا بعض رفاق ترمب من الجمهوريين مندهشين من المبلغ المطروح.

وشددت السناتور الجمهورية سوزان كولينز التي ترأس لجنة المخصصات على أن المبلغ المطروح أعلى مما توقعته، مضيفة أنها ترغب في عقد جلسة استماع علنية بشأن هذا الطلب.

تمويل سابق

ووافق الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون بالفعل على تمويل قياسي للجيش منذ بدء ترمب ولايته الثانية مطلع عام 2025.

وفي الشهر الماضي، وقَّع ترمب قانون مخصصات الدفاع للسنة المالية 2026 الذي بلغ تمويله نحو 840 مليار دولار.

وفي الصيف الماضي، ورغم المعارضة الشديدة من الديمقراطيين، أقر الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون شاملا لخفض الضرائب والإنفاق تضمَّن 156 مليار دولار للدفاع.

وتساءل الديمقراطيون عن سبب حاجة البنتاغون إلى المزيد من الأموال، في ظل التخفيضات الأخيرة للخدمات الاجتماعية والمساعدات الخارجية والبرامج الأخرى.