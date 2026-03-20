8 موجات من الصواريخ والمسيرات الإيرانية تضرب وسط إسرائيل منذ الصباح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران أطلقت 8 موجات من الصواريخ والمسيرات تركزت على استهداف وسط إسرائيل، ما أدى لاندلاع حرائق وأضرار في البنية التحتية للطاقة والمياه.

وقالت مراسلة الجزيرة دوي صفارات الإنذار لم يتوقف خلال الساعات الأخيرة في عموم إسرائيل بسبب سقوط الصواريخ القادمة من إيران وحزب الله.

وأعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري تنفيذ "الموجة الـ 67" من عملية "الوعد الصادق 4″، مؤكدين استهداف مواقع تمركز طائرات التزوّد بالوقود الاستراتيجية في مطار بن غوريون، لكونها تلعب دوراً أساسياً في دعم العمليات الجوية ضد إيران.

كما شمل الهجوم الواسع استهداف وزارة الأمن الداخلي في القدس المحتلة، ومبنى القناة 13 في تل أبيب، بالإضافة إلى مراكز أقمار صناعية ورادارات موزعة بين وسط وشمال وجنوب الأراضي المحتلة.

دوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وحيفا وأسدود، وأقرت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا صاروخية ومقذوفات في مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب، ما أسفر عن اندلاع حريق في منزل وتضرر منشآت طاقة ومياه، إضافة إلى وقوع أضرار قرب معهد "وايزمان" للعلوم.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر حفرة كبيرة خلفتها الشظايا وتصاعد النيران من مبانٍ سكنية، فيما أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة امرأة بجروح متوسطة في الدفعة الصاروخية الأخيرة على وسط إسرائيل أثناء توجهها إلى ملجأ.

وقالت مراسلة الجزيرة إن عدد الإصابات في روحوفوت، ارتفع إلى 10 إصابات بحسب الإسعاف الإسرائيلي مشيرة إلى أن الإسعاف صنف الإصابات بأنها طفيفة وتنوع سبب الإصابات بين الشظايا والتدافع أثناء الهرع إلى الملاجئ.

ضرب عصب الطاقة

وفي سياق متصل، اعترفت شركة "مصافي النفط المحدودة" في حيفا بتضرر بنية تحتية أساسية للكهرباء، جراء هجوم صاروخي إيراني وقع أمس الخميس.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة تل أبيب أن الهجوم استهدف المجمع الذي يغذي مرافق خدمية، في حين أكد وزير الطاقة الإسرائيلي "إيلي كوهين" أن الأضرار طالت شبكة الكهرباء وأدت لانقطاعات مؤقتة في التيار بمناطق مختلفة.