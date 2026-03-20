رايتس ووتش تطالب المجر باعتقال بنيامين نتنياهو في حال زيارته لها

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، المجر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زارها غدا السبت، وذلك بموجب المذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالة الأناضول "ينبغي على السلطات المجرية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال دخوله الأراضي المجرية".

ومن المتوقع أن يسافر نتنياهو إلى المجر غدا السبت 21 مارس/آذار لإلقاء كلمة في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في المجر، وفق ما نقلته المنظمة عن مصدر رسمي لم تسمه. لكنْ لم يصدر أي تعليق من مكتب نتنياهو بشأن الزيارة.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو، إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة خلال حرب الإبادة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تُواصل إسرائيل الإبادة عبر حصار مستمر وقصف يومي قتل 677 فلسطينيا على الأقل، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي.