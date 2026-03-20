محمد بن زايد يبحث مع ترمب الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول المنطقة

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين.

وبحث الجانبان -خلال اتصال هاتفي- الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على دولة الإمارات ودول المنطقة، التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية بما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين الدولية.

وأدان ترمب هذه الاعتداءات، مؤكدا تضامن الولايات المتحدة مع دولة الإمارات ودول المنطقة، ودعمها الكامل لها في دفاعها عن أراضيها واستقرارها وأمنها.

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تصديها لـ7 صواريخ باليستية و15 طائرة مسيّرة يوم الخميس، ليرتفع إجمالي الهجمات التي تعرضت لها البلاد إلى 334 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوّالا و1714 مسيّرة، منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

ومنذ نحو 3 أسابيع، تتعرض الإمارات ودول الخليج العربي والأردن لهجمات بصواريخ ومسيّرات من إيران، أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.