ما احتمالات إرسال جنود أمريكيين للقتال في إيران؟

أظهر استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس"، وظهرت نتائجه يوم الخميس، أن 65% من الأمريكيين يتوقعون أن تنشر الولايات المتحدة قوات لخوض حرب ‌برية واسعة النطاق في إيران.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 7% فقط يؤيدون هذه الفكرة، بينما يؤيد 34% من الأمريكيين نشر عدد محدود من القوات الخاصة لعمليات محددة الأهداف في إيران، في حين يعارض ‌55% منهم نشر أي ‌قوات ‌برية.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع "بوليتيكو" المتخصص في السياسة وصنع القرار الأمريكي أن البنتاغون يدرس إرسال المزيد من القوات إلى منطقة الشرق الأوسط، ونقل عن مصدرين مطلعين أن حجم عمليات الانتشار الإضافية ونطاقها لا يزالان قيد التبلور والتغيير، لكنهم يرون أن مجرد انعقاد هذه المحادثات يُعَد خطوة مهمة إلى الأمام، في حرب وصفها ترمب قبل 3 أسابيع بأنها شبه محسومة.

كما نقل "بوليتيكو" عن مسؤول دفاعي قوله إنه من المقرَّر أن تصل إلى المنطقة 3 سفن تابعة للبحرية الأمريكية، على متنها 2200 من مشاة البحرية "المارينز"، وذلك في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، قادمة من المحيط الهادئ.

وقد يمنح هذا القرار القدرة على نشر قوات في إحدى جزر الخليج العربي، للمساعدة في حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، كما قد تشارك قوات "المارينز" في عملية للسيطرة على جزيرة خارك، التي تُعَد نقطة الشحن الرئيسية للنفط الإيراني.

وقال الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الذي كان قائد القيادة المركزية الأمريكية في عهد إدارة ترمب الأولى، إن "بإمكان مشاة البحرية القيام بالكثير"، بما في ذلك المساعدة في حماية الشحن بالمنطقة وتوفير المزيد من قدرات الدفاع الجوي والضربات الجوية باستخدام طائراتهم من طراز "إف 35".

يُذكر أن المنطقة يوجَد فيها بالفعل نحو 50 ألف جندي أمريكي، وتشير أي زيادة في هذا العدد إلى احتمال انخراط أوسع نطاقا، بما في ذلك إرسال قوات عسكرية إلى إيران، بحسب ما جاء في الموقع.

والخميس، تحدَّث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثناء استقباله رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض بشأن إرسال قوات أمريكية إلى إيران، وقال "لن أرسل أي جندي أمريكي، ولو كنت سأرسل فلن أخبركم بذلك، لكنني لن أرسل".

وردّا على سؤال أحد الصحفيين "بما أن الولايات المتحدة على وشك الانتصار في الحرب، فلماذا يطلب البنتاغون ميزانية إضافية بقيمة 200 مليار دولار؟"، أجاب ترمب بأن الميزانية لا تتعلق بإيران فحسب.

وأشار إلى ضرورة أن يكون الجيش الأمريكي "قويا في عالم مضطرب"، مضيفا "نريد هذا لأسباب عديدة تتجاوز ما نناقشه بشأن إيران".