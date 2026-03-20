قتيلان بغارات على جنوب لبنان وحزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية

شنّت المقاتلات الإسرائيلية الجمعة، سلسلة غارات على بلدات في ثلاث مناطق جنوبي لبنان، مما أسفر عن مقتل شخصين صبيحة عيد الفطر، في حين أُطلقت دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار الجمعة على بلدات النبطية الفوقا وبني حيان وعيناتا والسلطانية وحانين بقضاء بنت جبيل، ودبعال وبافليه بقضاء صور، وكفرتبنيت في جنوب لبنان.

وأوضحت أن ذلك تزامن مع قصف مدفعي من العيار الثقيل لبلدات القطاعين الغربي والأوسط.

وبشأن حصيلة ضحايا تلك الغارات، ذكرت الوكالة أن الغارة التي شُنّت على منزل في بلدة بافليه أدت إلى مقتل شخصين وجرح ثالث.

وأضافت أن القصف المدفعي لبلدات القطاعين الغربي والأوسط أوقع عددا (لم تحدده) من الإصابات.

وقال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان.

وأفاد المراسل بوقوع غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

في سياق متصل، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في بيروت وضواحيها على دفعتين، وذلك للمرة الأولى منذ التصعيد الإسرائيلي الراهن على لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تجديد الإنذار لسكان جنوب نهر الزهراني بجنوب لبنان للانتقال شمالا.

هجمات من حزب الله

في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ مستوطنات نطوعا ويرؤون ويفتاح في إطار التحذير الذي وجهه لعدد من المستوطنات.

وأضاف الحزب في بيانات منفصلة أن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا في بلدة الطيبة بصاروخ موجه حقق إصابة مباشرة. كما قصفوا ثكنة زرعيت العسكرية بدفعة صاروخية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مسيّرتين أطلقتا من لبنان باتجاه الجليل الغربي تم اعتراضهما.

وأفادت القناة الإسرائيلية بسقوط صاروخ أُطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، في منطقة مفتوحة.

كما أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس/آذار الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير/شباط عدوانا متواصلا على طهران أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1332 شخصا، وإصابة أكثر من 15 ألفا آخرين.