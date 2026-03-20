فيضانات ملاوي تخلف عشرات الضحايا وتدمر المحاصيل

أعلنت السلطات في ملاوي أن ما لا يقل عن 13 شخص ا لقوا حتفهم خلال 4 أيام من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، في كارثة جديدة تضيف أعباء على الدولة التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.

وقالت إدارة شؤون الكوارث إن التقارير الأولية تشير إلى أن نحو 9600 أسرة تضررت بفعل السيول، في حين أقيم 12 مخيما لإيواء النازحين. وقد بدأت السلطات توزيع المساعدات الغذائية واللوجستية على المتضررين، لكنها ناشدت شركاء محليين ودوليين تقديم دعم مالي وتقني لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الفيضانات جرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بما في ذلك محاصيل التبغ، إضافة إلى رؤوس الماشية، وهو ما يثير مخاوف من انعكاسات اقتصادية خطيرة على البلاد. فملاوي تعد من أكبر منتجي التبغ من نوع "بيرلي" في العالم، والذي يعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في اقتصادها.

ويرى مراقبون أن الكارثة تكشف هشاشة البنية التحتية وضعف قدرة الدولة على مواجهة آثار التغير المناخي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خطط طويلة الأمد لتعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية المتكررة في المنطقة.