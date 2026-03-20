الحرس الثوري ينشر فيديو لاستهداف طائرة "إف 35" الأمريكية

نشرت وكالة فارس الإيرانية مقطع فيديو لما قالت إنها لحظة استهداف مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35" وإصابتها بشكل مباشر فجر الخميس، في حين اعترفت الولايات المتحدة بأن المقاتلة هبطت اضطراريا في قاعدة أمريكية بالمنطقة.

ونقلت الوكالة عن القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري بأن "المقاتلة الأمريكية تعرضت لإصابة وأضرار جسيمة في أجواء وسط إيران"، موضحة أن "مصير هذه المقاتلة غير واضح حتى الآن وهو قيد التحقيق، وهناك احتمال كبير لسقوطها".

وأشارت القوة الإيرانية إلى أنها استخدمت منظومة دفاع جوي حديثة ومتطورة لإصابة المقاتلة الأمريكية، مؤكدة أن "هذا الاعتراض الناجح يدل على تغييرات فعالة وموجّهة في منظومات الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد".

وأكدت أنها استطاعت "إسقاط أكثر من 125 مسيّرة أمريكية صهيونية متجاوزة بواسطة منظومات الدفاع الجوي الإيرانية".

وفي بيان سابق، قال مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إن الحرس الثوري أصاب المقاتلة الشبحية الأمريكية "بمنظومات دفاع جوي صُنعت بعد حرب الـ12 يوما"، في إشارة إلى الحرب التي شنتها إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة على إيران في يونيو/حزيران 2025.

هبوط اضطراري

على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة "نحن على علم بالتقارير عن قيام مقاتلة إف-35 أمريكية بهبوط اضطراري بقاعدة أمريكية في المنطقة بعد تحليق فوق إيران"، مضيفا أن المقاتلة الأمريكية "هبطت بسلام والطيار في حالة مستقرة ونقوم بالتحقيق".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدرين قولهما إن المقاتلة هبطت اضطراريا بعد "إصابتها بما يُعتقد أنها نيران إيرانية".

وقالت الشبكة إن هذا الحادث هو الأول من نوعه الذي تصيب فيه إيران طائرة أمريكية في الحرب التي بدأت نهاية فبراير/شباط الماضي.

وتستخدم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل طائرات "إف 35" في هذا الضربات، وتتجاوز تكلفة الطائرة 100 مليون دولار.

وسبق أن أسقطت الدفاعات الجوية الكويتية 3 طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف 15" عن طريق الخطأ، ونجا جميع أفراد الطاقم الستة بعد قفزهم بالمظلات.

وخلال الأسبوع الماضي، تحطمت طائرة تزويد بالوقود من طراز "كي سي 135 ستراتوتانكر" في غرب العراق، ولقي جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متنها حتفهم، ولا يزال سبب التحطم غير واضح، وصرَّح الجيش الأمريكي بأن الحادث "لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة".