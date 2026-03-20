غوتيريش: إسرائيل استدرجت أمريكا للحرب وروسيا أكبر مستفيد

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن قرار الولايات المتحدة شن ضربات على إيران يتماشى مع إستراتيجية إسرائيلية تهدف إلى استدراج واشنطن إلى حرب، مؤكدا أن هذا الهدف "قد تحقق بالفعل"، في وقت اعتبر فيه أن روسيا هي "المستفيد الأكبر" و"الفائز فعليا" من الحرب على إيران.

ونقلت "بوليتيكو" عن غوتيريش قوله إن التصعيد العسكري يعكس تداخلا في الإستراتيجيات الإقليمية، معتبرا أن انخراط الولايات المتحدة في المواجهة يخدم حسابات أطراف أخرى على الساحة الدولية.

وفي تحذير لافت، أشار غوتيريش إلى أن أي هجمات تستهدف البنية التحتية للطاقة، سواء من إيران أو ضدها، قد تشكل جريمة حرب، خصوصا إذا ما تسببت في أضرار واسعة للمدنيين، مؤكدا أن استهداف المدنيين "غير مقبول على الإطلاق" بغض النظر عن الجهة المنفذة.

مفتاح الحل

وأوضح أن إسرائيل تسعى -وفق تقديره- إلى تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل وربما الدفع نحو تغيير النظام، بينما تعتمد إيران إستراتيجية تقوم على إطالة أمد الصراع وإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر بخصومها.

واعتبر أن مفتاح إنهاء الأزمة يبقى بيد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قرارا أمريكيا بوقف العمليات قد يفتح الباب أمام التهدئة، لافتا إلى أن الرئيس دونالد ترمب قادر على إقناع الأطراف المعنية بأن الأهداف قد تحققت.

وفي وقت سابق، دعا غوتيريش إلى وقف فوري للحرب في إيران، والانتقال إلى مفاوضات دبلوماسية جادة، محذرا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة.

ووصف الهجمات في الشرق الأوسط بأنها مخالفة للقانون الدولي، مشيرا إلى أنها تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة وأضرار واسعة للمدنيين، إضافة إلى مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.

إعلان

وختم بتحذير من أن الوضع قد يتدهور إلى ما يتجاوز سيطرة أي طرف، مؤكداً أن المخاطر "لا يمكن أن تكون أعلى من ذلك".