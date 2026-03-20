غزيون يحتفلون بالعيد للمرة الأولى بلا أصوات حرب منذ 3 سنوات

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع مقاطع مصورة انتشرت من غزة توثق إقامة صلاة عيد الفطر للمرة الأولى بعد توقّف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأظهرت الفيديوهات والصور أهالي غزة وهم يؤدون صلاة العيد بين المساجد المدمرة ووسط الركام الذي خلّفه القصف الإسرائيلي في مختلف مدن ومناطق القطاع.

كما انتشرت مقاطع من أجواء صلاة العيد في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أحد أكثر المناطق التي تعرضت لدمار واسع خلال الحرب على القطاع.

ونشر عبر حساب الصحفي الشهيد أنس الشريف تعليق جاء فيه:

"رغم الأوجاع والجراح والتدمير الكامل الذي طال مخيم جباليا، يؤدي أهالي المخيم صلاة عيد الفطر في ساحاته، متمسكين بالبقاء في شمال غزة رغم انعدام مقومات الحياة".

وفي مقطع آخر، ظهر نازحون فلسطينيون وهم يؤدون أول صلاة عيد فطر بعد عامين من الإبادة، فوق أنقاض المساجد المدمرة وفي الساحات العامة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي مشهد مؤثر، ظهرت سيدة تردد تكبيرات العيد وتستحضر إخوتها الشهداء خلال مشاركتها في صلاة العيد في ساحة أرض السرايا بمدينة غزة.

كما انتشر مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال وهم يحتفلون بالعيد بفرح طفولي بسيط رغم آثار الحرب المحيطة بهم.

ونشر أحد المدونين من غزة صورة لملابس طفلته الجديدة، وعلق قائلا: "لأول مرة منذ 3 سنوات ينام طفلي الصغير عمر وملابس العيد إلى جانبه، لأول مرة سيفرح بالعيد بلا خوف ولا جوع ولا وجع، لأول مرة منذ أكثر من عامين تُرفَع تكبيرات العيد في غزة من دون أصوات الحرب".