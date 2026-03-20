الإمارات تفكك شبكة إرهابية ممولة ومُدارة من حزب الله وإيران

أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومُدارة من قِبل حزب الله اللبناني وإيران، وإلقاء القبض على أفرادها.

وذكر الجهاز أن "عناصر الشبكة كانوا يعملون داخل الدولة تحت غطاء تجاري وهمي"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضاف أن المخطط استهدف اختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية لزعزعة الاستقرار المالي للبلاد.

وأوضح الجهاز أن الشبكة عملت وفق خطة إستراتيجية مُعدَّة سابقا مع أطراف خارجية لارتكاب جرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب، في مخالفة صريحة للأنظمة الاقتصادية والقوانين النافذة، وبما يمس أمن الوطن ومصالحه العليا.

وشدَّد على أن أي محاولة لاستغلال المؤسسات المدنية أو الاقتصاد الوطني لأغراض تآمرية ستواجَه بكل حزم وقوة.

وأكد الجهاز التزام الدولة بالتصدي لأي تدخل خارجي يستهدف زعزعة الاستقرار مهما كان مصدره أو الغطاء الذي يتستر خلفه.