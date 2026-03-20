ترمب لدول الناتو: أنتم جبناء ونمر من ورق بدوننا

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة هجوما حادا على قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ووصفهم بأنهم "جبناء" مؤكدا أن الولايات المتحدة "لن تنسى" مواقفهم.

وجاءت تصريحاته في سياق انتقاده لموقف دول الحلف من التطورات المرتبطة بالحرب المستمرة على إيران، قائلا إن هذه الدول لم تُبدِ استعدادا للانخراط العسكري، رغم ما اعتبره "مخاطر ضئيلة للغاية" بالنسبة لها.

وأضاف ترمب أن الناتو من دون الولايات المتحدة "نمر من ورق"، مشيرا إلى أن قادة الناتو باتوا يتذمرون من ارتفاع أسعار النفط "بعد أن حُسمت المعركة عسكريا"، على حد تعبيره.

وأمس الأول، اعتبر ترمب أن حلفاء واشنطن في حلف الناتو لا يريدون مساعدة بلاده "رغم ما قدمته لهم من دعم كبير"، مشيرا إلى أنهم كانوا يتفقون مع ما فعلته واشنطن في إيران، مشيرا إلى أن الحلف "ارتكب خطأ فادحا بشأن إيران وكان هذا اختبارا للحلف"، على حد قوله.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بريطانيا بدأت أخيرا التفكير في إرسال حاملتيْ طائرات إلى الشرق الأوسط، قائلا لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن واشنطن لم تعد بحاجة إليهما.

وواصل ترمب حديثه لبريطانيا قائلا: "لكننا لن ننسى"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى من ينضم إلى الحروب بعد أن تكون قد حققت النصر بالفعل، وفق قوله.

وجاء ذلك بعد تحوّل الموقف البريطاني الذي سبق أن أكده ستارمر في كلمة أمام مجلس العموم بأن بلاده لم تشارك في الهجوم الأولي على إيران، موضحا أن تحركات بلاده في المنطقة ذات طابع دفاعي لحماية الحلفاء والمصالح البريطانية.

وبعد ذلك، أوضح ستارمر أن واشنطن طلبت إذنا باستخدام قواعد عسكرية بريطانية "لأغراض دفاعية"، وأن لندن وافقت بهدف حماية البريطانيين والدفاع عن الحلفاء.